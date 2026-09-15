CRB-AL x Sport: onde assistir, horário e escalações
CRB-AL e Sport se enfrentam hoje, dia 15, às 21h, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B
CRB-AL e Sport se enfrentam em 15 de setembro, às 21h, no Estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O CRB-AL vem de derrota fora de casa para o Operário-PR por 3 a 0, pela Série B, em 9 de setembro. O Sport chega embalado após vitória em casa contra a Ponte Preta por 2 a 0, também pela Série B, em 10 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 15 de setembro de 2026, às 21h
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 28
Fase: Temporada regular
O Sport vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 2 a 0, pela Série B, em 10 de setembro. Nos confrontos anteriores disponíveis, o time demonstrou boa forma e busca manter a sequência positiva na competição.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Kevin, Lyncon, Bressan e Reverson; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.
Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Edson Lucas, Kayky Almeida, Marcelo Benevenuto e Marcelo Ajul; Biel, Zé Gabriel e Carlos de Pena; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.
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