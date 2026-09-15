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Hierarquia ou momento: Atlético tem disputas para decisão contra o Santos

Galo tem competição na zaga e no ataque por uma vaga na equipe titular

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 11:37
Atualizado há 24 minutos
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Reinier em Galo x Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier em Galo x Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive uma grande decisão contra o Santos nesta quarta-feira (16), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a missão de reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na Vila Belmiro, o técnico Eduardo Domínguez tem algumas dúvidas para definir a equipe titular. Entre as principais disputas estão jogadores que vinham sendo titulares e atletas que ganharam espaço recentemente e vivem melhor momento. Na defesa e no ataque, o treinador terá que decidir entre manter a hierarquia ou apostar em quem apresenta melhor desempenho nas últimas partidas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético vive uma grande decisão contra o Santos nesta quarta-feira (16), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a missão de reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na Vila Belmiro, o técnico Eduardo Domínguez tem algumas dúvidas para definir a equipe titular. Entre as principais disputas estão jogadores que vinham sendo titulares e atletas que ganharam espaço recentemente e vivem melhor momento. Na defesa e no ataque, o treinador terá que decidir entre manter a hierarquia ou apostar em quem apresenta melhor desempenho nas últimas partidas.

Disputa na defesa do Atlético

Na defesa, o jovem zagueiro Vitão vem buscando espaço e ganhou força após boas atuações recentes. O jogador entrou nos dois clássicos contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, depois da lesão de Ruan. No fim de semana, foi titular na vitória sobre o Grêmio e voltou a ter bom desempenho, mostrando segurança defensiva e ainda marcando um dos gols do triunfo por 3 a 0.

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Com Ruan lesionado e Léo Duarte recém-liberado após se recuperar de lesão, Vitão disputa uma vaga com Lyanco para a decisão contra o Santos.

Lyanco, naturalmente, aparece como uma das opções para retornar à equipe titular após se recuperar de lesão. O zagueiro, inclusive, foi titular na partida de ida contra o Santos, na Vila Belmiro. Porém, teve uma atuação abaixo do esperado e foi bastante questionado pela torcida.

Diante disso, Vitão ganhou força na disputa. O jovem vive um momento positivo, enquanto Lyanco busca recuperar o espaço que tinha antes da lesão. A decisão de Domínguez pode passar justamente pelo momento de cada jogador.

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Vitão em Atlético x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitão em Atlético x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Disputa no ataque do Atlético

No ataque, o Atlético também tem uma disputa entre o titular da posição e um jogador que vive um momento melhor. Cassierra, que vinha sendo o homem de referência da equipe, atravessa uma fase ruim e vê sua vaga ameaçada pelas boas atuações recentes de Reinier.

Cassierra está há 18 partidas sem marcar pelo Atlético. São mais de quatro meses sem balançar as redes. Além do longo jejum, o atacante tem apresentado atuações apagadas e encontrado dificuldades para participar efetivamente das ações ofensivas da equipe, sendo alvo de críticas.

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Do outro lado, Reinier vive um momento positivo com a camisa atleticana. Quando acionado, o camisa 19 tem conseguido participar mais do jogo e apresentar boas atuações. Nos últimos cinco jogos, foram dois gols e uma assistência.

A tendência é de que Domínguez dê sequência a Reinier. Cassierra tem a seu favor a hierarquia com o treinador, enquanto Reinier chega ao confronto em melhor fase e com números recentes mais positivos.

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Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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