Nesta terça-feira (15), a Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra para fazer a estreia no Campeonato Sul-Americano. No Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil enfrenta o Chile às 20h (de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

No torneio continental, para além do título, o time de Bernardinho busca garantir vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A equipe chega à competição após amargar a pior campanha da história na VNL, com a eliminação ainda na primeira fase.

continua após a publicidade

Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Seleção Brasileira comemora ponto na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

➡️ 'Agoniado', Lukas Bergmann está pronto para estreia do Brasil no Sul-Americano

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento

Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta

Líberos: Maique e Douglas Pureza

continua após a publicidade

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília) Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.