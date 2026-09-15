Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir
Seleção busca vaga olímpica antecipada no torneio continental
Nesta terça-feira (15), a Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra para fazer a estreia no Campeonato Sul-Americano. No Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil enfrenta o Chile às 20h (de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.
No torneio continental, para além do título, o time de Bernardinho busca garantir vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A equipe chega à competição após amargar a pior campanha da história na VNL, com a eliminação ainda na primeira fase.
Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
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Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:
- Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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