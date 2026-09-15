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Atlético vai ter casa cheia contra o Santos: veja parcial

Galo divulgou nova parcial na tarde desta terça-feira (15)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 12:45
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Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético deve ter casa cheia na Arena MRV para o duelo decisivo contra o Santos pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético deve ter casa cheia na Arena MRV para o duelo decisivo contra o Santos pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da competição.

O Atlético informou, no início da tarde desta terça-feira (15), um dia antes da decisão, que mais de 33 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida. A expectativa é de que o número se aproxime dos 40 mil torcedores, o que representaria uma ocupação quase total da Arena MRV.

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O público deve estar entre os maiores do Atlético na temporada. Até o momento, o recorde do Galo em 2026 aconteceu na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Na ocasião, mais de 42 mil torcedores estiveram presentes na Arena MRV.

O Galo foi derrotado por 2 a 0 na partida de ida contra o Santos, na Vila Belmiro, e precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Um triunfo por três ou mais gols classifica o Atlético diretamente para a semifinal. Qualquer outro resultado elimina o Galo e encerra o sonho do clube de conquistar o título continental.

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Ingressos para Atlético e Santos

O ingresso mais barato para sócios custa R$ 29,90, no setor Inter Norte (Portão 6). Para torcedores que não são associados, o bilhete no mesmo setor custa R$ 99,67 a inteira e R$ 49,84 a meia-entrada.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial de ingressos do Galo na Veia.

Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV pela Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV pela Copa do Brasil (Foto: Eduardo Statuti / Lance!)

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