Domínguez confia em virada do Atlético contra o Santos: 'Vamos fazer o impossível'

O Atlético tem a difícil missão de reverter a desvantagem contra o Santos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o técnico Eduardo Domínguez mostrou muita confiança no elenco e também na força da Arena MRV para buscar o resultado necessário e garantir a classificação na competição.

O Galo foi derrotado por 2 a 0 na partida de ida, na Vila Belmiro, e precisa de pelo menos uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Um triunfo por três ou mais gols classifica o Atlético diretamente para a semifinal. Qualquer outro resultado elimina o Galo e encerra o sonho da conquista continental.

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A missão do Atlético é complexa, mas o técnico Eduardo Domínguez mostrou confiança na equipe e afirmou que o time fará o impossível para buscar a classificação, contando também com o apoio da torcida:

— Já falamos na coletiva passada, não fizemos um bom jogo. A segunda etapa foi ruim, na casa deles. Agora jogamos na nossa arena, com nosso torcedor. Nós somos fortes aqui. E vamos fazer até o impossível para passar, porque nós sentimos segurança para virar a chave — disse.

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Domínguez também ressaltou que o Santos poderia ter ampliado a vantagem no primeiro jogo, mas deixou o Atlético vivo no confronto. O treinador aposta nos jogadores para reverter o resultado:

— (…) eu acredito no grupo, acredito no time, nos jogadores, porque deixaram o Atlético com vida. Deixaram o Atlético com vida. Poderiam matar a chave, e nos deixaram com vida. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nos deixaram e vamos chegar aqui com muita força para tentar virar a chave — disse o treinador.

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Atlético x Santos

O Atlético recebe o Santos nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem avançar no duelo enfrentará o vencedor do confronto entre Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

Domínguez em Galo x Flu Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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