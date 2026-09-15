Londrina-PR x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

O Londrina enfrenta a Ponte Preta nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), em Londrina, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. O Tubarão busca embalar após uma vitória que encerrou sequência negativa, enquanto a Macaca vive grave crise financeira e está próxima do rebaixamento. O confronto terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️Clique para assistir à Disney+!

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Ficha do jogo LON PON Campeonato Brasileirão Série B 2026 Data e Hora 15/09/2026, 19:30 Local Estádio Vitorino Gonçalves Dias - Londrina, Paraná Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na Série B. O Londrina chega motivado pela vitória na rodada passada, resultado que encerrou uma sequência negativa na competição. Agora, o time paranaense busca mais três pontos para tentar deixar a zona de rebaixamento.

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A situação da Ponte Preta, por outro lado, é delicada. Em meio a uma grave crise financeira, a equipe paulista apenas aguarda a confirmação do rebaixamento e tenta evitar mais um resultado negativo na reta final da competição.

O Londrina venceu o São Bernardo na última rodada e iniciou a jornada seis pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O resultado renovou a esperança do Tubarão na luta pela permanência na Série B.

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Já a Ponte Preta atravessa um momento ruim e precisa pontuar fora de casa para adiar a confirmação da queda. A equipe será comandada por Gilson Kleina.

Confira as informações de Londrina x Ponte Preta

✅ FICHA TÉCNICA

LONDRINA 🆚 PONTE PRETA

🏆 Série B do Brasileirão – 27ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

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⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴⚪ LONDRINA (Técnico: Rogério Micale)

Marcelo Kozlinski; Wallace, Gabriel Lacerda e Caio Rodrigues; Nino Paraíba, João Vitor, Guilherme Portuga e Heron; Hebert, Igor Bahia e William Pottker.

⚫⚪ PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)

Vinícius Ferrari; Julio, Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; André Lima, Murilo e Danilo Barcelos; Miguel e David da Hora.

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Arbitragem para Londrina x Ponte Preta

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)

Thayse Marques Fonseca (RJ) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir ao vivo a partida entre Londrina-PR e Ponte Preta pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

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