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Alavés x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Alavés e Valencia se enfrentam dia 15 de setembro, às 15h, pela 6ª rodada da La Liga 2026/2027, no Estadio de Mendizorroza.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 14:34
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La Liga 2026/2027 - Alavés x Valencia
Onde assistir ao vivo a partida entre Alavés e Valencia pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Alavés e Valencia se enfrentam nesta terça-feira, 15 de setembro, às 15h no Estádio de Mendizorroza, pela 6ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto, válido pela 6ª rodada do La Liga 2026/2027, terá transmissão de Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Alavés vem de derrota fora de casa para o Racing Santander por 2 a 1, em partida válida pela 5ª rodada da La Liga 2026/2027.

Estatísticas e tendências de apostas para Alavés x Valencia

O Deportivo Alavés atravessa uma fase espetacular, acumulando uma invencibilidade de oito partidas e um aproveitamento perfeito dentro de casa na La Liga, onde soma três vitórias consecutivas (e quatro seguidas em seus domínios no geral). Além de não perder no seu estádio há cinco jogos, o setor ofensivo mostra enorme regularidade ao balançar as redes nas últimas 20 partidas disputadas. O time também se destaca pelo poder de decisão na reta final dos confrontos, concentrando 40% dos seus gols marcados entre os 76 e 90 minutos de jogo.

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Em contrapartida, o Valencia vive um momento de crise profunda, amargando uma sequência de quatro derrotas consecutivas na liga e um jejum de oito partidas sem vencer. A equipe demonstra sérias dificuldades no ataque, vindo de dois jogos seguidos sem conseguir balançar as redes adversárias. Esse momento negativo se alinha ao histórico recente como visitante contra o Alavés, já que o clube não vence no estádio do rival desde 2017, somando oito confrontos seguidos de tabu na casa do adversário.

Analisando o retrospecto e as probabilidades do confronto, o Alavés leva vantagem recente, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco duelos diretos. O placar mais recorrente na casa do Alavés é a vitória por 2-1, dentro de uma média de 2,2 gols por partida entre os times — com uma tendência de etapas iniciais truncadas, já que a média do primeiro tempo é de apenas 0,4 gol. As estatísticas mostram que o primeiro gol é determinante: o Alavés confirma a vitória em 68% dos jogos em casa quando faz 1-0, enquanto o Valencia vence fora em 63% das vezes que consegue abrir 0-1.

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FICHA do confronto
Competição: La Liga 2026/2027
Data e horário: 15 de Setembro de 2026, às 15h
Local: Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Rodada: 6
Fase: Temporada regular

Já o Valencia vem de derrota fora de casa para o Sevilla por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da La Liga 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Alavés
Técnico: Quique Sánchez Flores
Antonio Sivera; Ángel Pérez, Valentini, V. Koski, N. Tenaglia e Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez e Denis Suárez; Toni Martínez e L. Boyé.

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Valencia
Técnico: Carlos Corberán
S. Dimitrievski; Pablo Maffeo, de Haas, Pepelu e José Gayà; Mayol, Guido Rodriguez, F. Ugrinic e Danjuma Groeneveld; Javi Guerra e Hugo Duro.

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