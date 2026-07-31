Como chega o Juventude, adversário do Atlético na Copa do Brasil?
Equipe Gaúcha vive um dos melhores momentos na temporada
O Atlético enfrenta o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com o jogo de ida marcado para este sábado (1º), na Arena MRV. Adversário do Galo, a equipe gaúcha vive um bom momento na temporada e faz campanha de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando pelas primeiras posições e pelo retorno à elite nacional.
Comandado por Maurício Barbieri, o Juventude atravessa uma de suas melhores fases em 2026. Atualmente, a equipe ocupa a vice-liderança da Série B, com 35 pontos conquistados em 20 rodadas.
O desempenho recente também chama a atenção. Nos últimos dez jogos pela competição, o Juventude venceu sete, empatou um e sofreu apenas duas derrotas.
No Alfredo Jaconi, o time se mostra ainda mais forte. A equipe venceu os últimos seis compromissos como mandante e marcou 12 gols nesse período. Ao todo, em 22 partidas disputadas em casa na temporada, o Juventude foi derrotado apenas duas vezes.
Na Copa do Brasil, o clube construiu uma campanha sólida até chegar às oitavas de final. Na primeira fase, goleou o Guaporé por 5 a 0. Depois, eliminou o Tuna Luso nos pênaltis e superou o Águia de Marabá por 3 a 0. Já na quinta fase, surpreendeu ao eliminar o São Paulo com vitória por 3 a 2 no placar agregado, garantindo vaga para enfrentar o Atlético.
Números do Juventude na temporada
- 40 jogos
- 18 vitórias
- 12 empates
- 10 derrotas
- 51 gols marcados
- 31 gols sofridos
Atlético x Juventude na Copa do Brasil
O Atlético recebe o Juventude neste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A definição da vaga acontece na partida de volta, marcada para a próxima terça-feira (5), também às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
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