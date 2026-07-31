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As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventude

Treinador argentino tem desfalques mas também retornos importantes

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/07/2026 11:32
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Natanael e Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael e Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Para o duelo contra o Juventude, o técnico do Atlético Eduardo Domínguez terá importantes retornos, mas também precisará lidar com alguns desfalques. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
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Para o duelo contra o Juventude, o técnico do Atlético Eduardo Domínguez terá importantes retornos, mas também precisará lidar com alguns desfalques. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como baixa confirmada, o treinador argentino não terá à disposição o jovem Cissé. O meia foi expulso na última partida da competição, diante do Ceará, e cumprirá suspensão automática. Além dele, os jogadores que seguem no departamento médico, Léo Duarte, Patrick e Índio, continuam fora.

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Tomás Cuello é dúvida para a partida. O atacante participou de parte dos treinamentos ao longo da semana, após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa esquerda. A tendência é que ele seja relacionado, mas ainda sem condições de atuar durante os 90 minutos. Já Gustavo Scarpa, recuperado de lesão, também deve ser opção para Eduardo Domínguez no banco de reservas.

O principal retorno confirmado é o do volante Alan Franco. O equatoriano se reapresentou após resolver problemas familiares depois da Copa do Mundo e já está novamente à disposição de Eduardo Domínguez. A expectativa é que ele volte a integrar a lista de relacionados e seja uma opção para o meio-campo do Atlético.

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Além dos retornos, Eduardo Domínguez também poderá contar com uma novidade. Reforço anunciado pelo Atlético nesta semana, o atacante Thiago Borbas teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para estrear. Com isso, o uruguaio fica à disposição da comissão técnica e pode ser relacionado para a partida diante do Juventude.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventude

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo, Lyanco, Iván Román e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Alexsander, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora:  Cissé, Léo Duarte, Patrick, Índio

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Alan Franco treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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