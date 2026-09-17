Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Union Brescia e Treviso se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 16h no Stadio Mario Rigamonti, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Union Brescia vem de empate fora de casa contra o Trento, 0 a 0, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado consistência defensiva, mas ainda busca a primeira vitória na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h

Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia

Rodada: 5

Fase: Girone A

Já o Treviso, que vem de vitória em casa contra o Pro Vercelli por 2 a 1, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027, busca manter a boa fase na competição. A equipe tem mostrado eficiência ofensiva e quer aproveitar o embalo para subir na tabela.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 17 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Union Brescia

Técnico: E. Corini

G. Zacchi; L. Armati, L. Silvestri, V. De Maria e S. Sina; D. Balestrero, A. Lamesta e A. Mercati; A. Rizzo Pinna, J. Pellegrini e V. Crespi.

Treviso

Técnico: E. Gorini

T. Nobile; D. Bove, A. Maestrelli, D. Cappelletti e A. Brigati; F. Ciuferri, F. Romeo e G. Rossi; L. Paganini, R. Odogwu e C. Tommasini.