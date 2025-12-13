Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (13)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos dos campeonatos nacionais pela Europa e da Copa Challenger, entre Flamengo e Pyramids (EGY).
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 13 de dezembro de 2025)
Copa Intercontinental
Flamengo x Pyramids – 14h – Globo, ge tv, Sportv e CazéTV
➡️Clique para assistir no SporTV
Campeonato Espanhol Feminino
Granada (F) x Real Madrid (F) – 8h – DAZN
Campeonato Italiano Feminino
Juventus (F) x Napoli (F) – 8h30 – Canal GOAT
Milan (F) x Inter de Milão (F) – 11h – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
Everton (F) x Arsenal (F) – 9h – ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Arminia Bielefeld x Kaiserslautern – 9h – OneFootball
Magdeburg x Holstein Kiel – 9h – OneFootball
Karlsruher x Paderborn – 9h – OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Norwich x Southampton – 9h30 – ESPN e Disney+
Wrexham x Watford – 12h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
Atlético de Madrid x Valencia – 10h – Xsports e Disney+
Mallorca x Elche – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Barcelona x Osasuna – 14h30 – ESPN e Disney+
Getafe x Espanyol – 17h – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Nuremberg (F) x Wolfsburg (F) – 10h – DAZN
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Ingolstadt x 1860 Munique – 10h – OneFootball
Verl x Rot-Weiss Essen – 12h30 – OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Picerno x Salernitana – 10h30 – OneFootball
Campeonato Italiano
Torino x Cremonese – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Parma x Lazio – 14h – Xsports e Disney+
Atalanta x Cagliari – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Venezia x Monza – 11h – SportyNet (YouTube)
Juve Stabia x Empoli – 11h – OneFootball
Reggiana x Padova – 11h – OneFootball
Spezia x Modena – 11h – OneFootball
Südtirol x Bari – 11h – OneFootball
Catanzaro x Avellino – 13h15 – OneFootball
Cesena x Mantova – 15h30 – OneFootball
Campeonato Alemão
Hoffenheim x Hamburgo – 11h30 – SportyNet e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Augsburg – 11h30 – OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball
St. Pauli x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Bayer Leverkusen x Colônia – 14h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Hannover x Bochum – 16h30 – OneFootball
Campeonato Eslovaco
Spartak Trnava x Skalica – 11h30 – TV Green e OneFootball
Ruzomberok x Trencin – 11h30 – TV Green e OneFootball
Podbrezová x Dunajská Streda – 11h30 – TV Green e OneFootball
Tatran Presov x Zemplín Michalovce – 14h – OneFootball
Campeonato Inglês
Chelsea x Everton – 12h – ESPN e Disney+
Liverpool x Brighton – 12h – Disney+
Burnley x Fulham – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Arsenal x Wolverhampton – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Norte-Irlandês
Linfield x Crusaders – 12h – OneFootball
Cliftonville x Glenavon – 12h – OneFootball
Carrick Rangers x Dungannon Swifts – 12h – OneFootball
Portadown x Ballymena United – 12h – OneFootball
Campeonato Português
Casa Pia x Gil Vicente – 12h30 – Disney+
Sporting x AVS – 17h30 – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Holandês
Telstar x NEC Nijmegen – 12h30 – Disney+
PSV x Heracles – 16h – Disney+
Campeonato Turco
Antalyaspor x Galatasaray – 14h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
Metz x PSG – 15h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Escocês
Falkirk x Hearts – 17h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Argentino (final)
Racing x Estudiantes – 21h – ESPN 4 e Disney+
