menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (13)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
07:00
Jorginho, meio campista do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraJorginho, meio campista do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos dos campeonatos nacionais pela Europa e da Copa Challenger, entre Flamengo e Pyramids (EGY).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 13 de dezembro de 2025)

Copa Intercontinental

Flamengo x Pyramids – 14h – Globo, ge tv, Sportv e CazéTV

➡️Clique para assistir no SporTV

Campeonato Espanhol Feminino

Granada (F) x Real Madrid (F) – 8h – DAZN

Campeonato Italiano Feminino

Juventus (F) x Napoli (F) – 8h30 – Canal GOAT
Milan (F) x Inter de Milão (F) – 11h – Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

Everton (F) x Arsenal (F) – 9h – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Arminia Bielefeld x Kaiserslautern – 9h – OneFootball
Magdeburg x Holstein Kiel – 9h – OneFootball
Karlsruher x Paderborn – 9h – OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Norwich x Southampton – 9h30 – ESPN e Disney+
Wrexham x Watford – 12h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Valencia – 10h – Xsports e Disney+
Mallorca x Elche – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Barcelona x Osasuna – 14h30 – ESPN e Disney+
Getafe x Espanyol – 17h – Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Alemão Feminino

Nuremberg (F) x Wolfsburg (F) – 10h – DAZN

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Ingolstadt x 1860 Munique – 10h – OneFootball
Verl x Rot-Weiss Essen – 12h30 – OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Picerno x Salernitana – 10h30 – OneFootball

Campeonato Italiano

Torino x Cremonese – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Parma x Lazio – 14h – Xsports e Disney+
Atalanta x Cagliari – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Venezia x Monza – 11h – SportyNet (YouTube)
Juve Stabia x Empoli – 11h – OneFootball
Reggiana x Padova – 11h – OneFootball
Spezia x Modena – 11h – OneFootball
Südtirol x Bari – 11h – OneFootball
Catanzaro x Avellino – 13h15 – OneFootball
Cesena x Mantova – 15h30 – OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Alemão

Hoffenheim x Hamburgo – 11h30 – SportyNet e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Augsburg – 11h30 – OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball
St. Pauli x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Bayer Leverkusen x Colônia – 14h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Hannover x Bochum – 16h30 – OneFootball

Campeonato Eslovaco

Spartak Trnava x Skalica – 11h30 – TV Green e OneFootball
Ruzomberok x Trencin – 11h30 – TV Green e OneFootball
Podbrezová x Dunajská Streda – 11h30 – TV Green e OneFootball
Tatran Presov x Zemplín Michalovce – 14h – OneFootball

Campeonato Inglês

Chelsea x Everton – 12h – ESPN e Disney+
Liverpool x Brighton – 12h – Disney+
Burnley x Fulham – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Arsenal x Wolverhampton – 17h – ESPN e Disney+

Jogo de hoje: o Arsenal, do brasileiro Gabriel Jesus, entra em campo pela Premier League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)
Jogo de hoje: o Arsenal, do brasileiro Gabriel Jesus, entra em campo pela Premier League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Campeonato Norte-Irlandês

Linfield x Crusaders – 12h – OneFootball
Cliftonville x Glenavon – 12h – OneFootball
Carrick Rangers x Dungannon Swifts – 12h – OneFootball
Portadown x Ballymena United – 12h – OneFootball

Campeonato Português

Casa Pia x Gil Vicente – 12h30 – Disney+
Sporting x AVS – 17h30 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Holandês

Telstar x NEC Nijmegen – 12h30 – Disney+
PSV x Heracles – 16h – Disney+

Campeonato Turco

Antalyaspor x Galatasaray – 14h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

Metz x PSG – 15h – CazéTV

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Escocês

Falkirk x Hearts – 17h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Argentino (final)

Racing x Estudiantes – 21h – ESPN 4 e Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias