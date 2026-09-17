Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Renate e Dolomiti Bellunesi se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 16h no Stadio Mino Favini, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Renate vem de empate fora de casa contra o Lumezzane, 2 a 2, pela Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição para subir na tabela.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h

Local: Stadio Mino Favini, Meda

Rodada: 5

Fase: Girone A

O Dolomiti Bellunesi vem de empate em casa contra o Albinoleffe, 0 a 0, pela Serie C1. A equipe busca somar pontos importantes fora de casa para se destacar no Girone A.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 17 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília) 📍 Local: Stadio Mino Favini, Meda Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Renate

Técnico: G. Gattuso

M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e P. Ruiz Giraldo; M. Calì, F. Vassallo e A. Bonetti; A. Delcarro, N. Anelli e Ó. Karlsson.

Dolomiti Bellunesi

Técnico: A. Bonatti

L. Sonzogni; N. Trabucchi, N. Gobetti, D. Mondonico e M. Barbini; D. Mignanelli, L. Montenegro e L. Agosti; M. Saccani, L. Clemenza e M. Kowalski.