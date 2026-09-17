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AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

AC Carpi e Ospitaletto se enfrentam dia 17 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 04:21
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Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Ospitaletto
Onde assistir ao vivo a partida entre AC Carpi e Ospitaletto pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

AC Carpi e Ospitaletto se enfrentam nesta 17 de setembro, às 16h no Stadio Sandro Cabassi, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1 2026/2027, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O AC Carpi vem de derrota por 1 a 2 diante do Cittadella, em casa, pela Serie C1, no último dia 13 de setembro. Já o Ospitaletto chega embalado após vitória por 3 a 0 contra a Juventus II, também em casa, na mesma competição e data.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 5
Fase: Girone A

O Ospitaletto vem de vitória por 3 a 0 diante da Juventus II, em casa, pela Serie C1, no último dia 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado boa forma na competição.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, M. Rossini, D. Zagnoni e G. Vaglica; A. Astrologo, M. Figoli e F. Casarini; F. Puletto, L. Morosini e M. Montipò.

Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.

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