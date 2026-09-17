AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

AC Carpi e Ospitaletto se enfrentam nesta 17 de setembro, às 16h no Stadio Sandro Cabassi, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1 2026/2027, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O AC Carpi vem de derrota por 1 a 2 diante do Cittadella, em casa, pela Serie C1, no último dia 13 de setembro. Já o Ospitaletto chega embalado após vitória por 3 a 0 contra a Juventus II, também em casa, na mesma competição e data.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h

Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi

Rodada: 5

Fase: Girone A

O Ospitaletto vem de vitória por 3 a 0 diante da Juventus II, em casa, pela Serie C1, no último dia 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado boa forma na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 17 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

AC Carpi

Técnico: S. Cassani

A. Scacchetti; F. Desole, M. Rossini, D. Zagnoni e G. Vaglica; A. Astrologo, M. Figoli e F. Casarini; F. Puletto, L. Morosini e M. Montipò.

Ospitaletto

Técnico: A. Quaresmini

M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.