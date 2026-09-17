Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir
Clube búlgaro retorna à competição após 16 anos
Levski Sofia e Salzburg se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 13h45 (horário de Brasília), no Stadion Vasil Levski, pela Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027. O confronto terá transmissão da CazéTV.
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O duelo marca o retorno do clube búlgaro à fase principal de uma competição da UEFA depois de 16 anos de ausência. O time chega ao confronto após encerrar um jejum de 17 anos sem conquistar o campeonato búlgaro, título obtido com a derrubada do Ludogorets.
Ficha do jogo
Na fase de liga, o Levski Sofia ocupa a 36ª posição da tabela geral. Sob o comando de Julio Velázquez, a equipe soma dois empates, duas vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas. O ataque chamou atenção com 12 gols nos dois jogos mais recentes, incluindo uma goleada de 6 a 0 sobre o Spartak Varna. A defesa, porém, apresenta fragilidades: o clube sofreu quatro gols em derrota para o AEK Atenas, resultado que interrompeu uma sequência em que havia cedido apenas um gol em cinco jogos.
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Salzburg chega embalado contra o Levski Sofia
O Salzburg chega a Sófia na 14ª colocação da fase de liga e vive momento oposto ao do adversário. Os austríacos acumulam cinco vitórias consecutivas, sequência que incluiu a eliminação do Mjällby na fase de qualificação por 4 a 0 no agregado. O desempenho reflete solidez nas duas fases do jogo neste início de campanha europeia.
O clube austríaco ainda tem pela frente adversários de peso na fase de liga, como AC Milan, Crystal Palace e Bayer Leverkusen. A posição na tabela torna os pontos disputados na fase inicial especialmente relevantes para as pretensões do Salzburg na competição.
Este é o primeiro confronto oficial entre as duas equipes em torneios europeus. Levski Sofia e Salzburg não possuem histórico de duelos diretos, o que faz da análise de momento e desempenho recente o principal parâmetro para a leitura da partida.
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