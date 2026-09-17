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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 06:00
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Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians
Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

A quinta-feira (17) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelas copas continentais e campeonatos europeus. O destaque fica para Flamengo x Independiente del Valle, pela Libertadores.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 17 de setembro de 2026):

Champions League Asiática 2

9h15 – Shanghai Shenhua x Tampines – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Russo

10h15 – Orenburg x Krasnodar – XSports (TV e YouTube)
14h45 – Dynamos Makhachkala x CSKA – XSports (TV e YouTube)

Europa League

13h45 – Levski x RB Salzburg – CazéTV
16h – Celtic x Ferencváros – CazéTV
16h – Real Sociedad x Bournemouth – CazéTV
16h – Crystal Palace x Lech Poznan – CazéTV
16h – Besiktas x Olympique de Marseille – CazéTV
16h – Juventus x NEC – CazéTV

Campeonato Espanhol

14h – Real Betis x Getafe – CazéTV
16h30 – Málaga x Villarreal – SportyNet (YouTube)

Copa da Liga Inglesa

15h30 – Manchester City x Norwich City – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (3ª divisão)

16h – Wimbledon x MK Dons – Disney+

Copa Libertadores

21h30 – Flamengo x Independiente del Valle – ESPN e Disney+

Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians
Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Copa Sul-Americana

21h30 – Montevideo City Torque x Cienciano – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

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