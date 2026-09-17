Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (17) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelas copas continentais e campeonatos europeus. O destaque fica para Flamengo x Independiente del Valle, pela Libertadores.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 17 de setembro de 2026):
Champions League Asiática 2
9h15 – Shanghai Shenhua x Tampines – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Russo
10h15 – Orenburg x Krasnodar – XSports (TV e YouTube)
14h45 – Dynamos Makhachkala x CSKA – XSports (TV e YouTube)
Europa League
13h45 – Levski x RB Salzburg – CazéTV
16h – Celtic x Ferencváros – CazéTV
16h – Real Sociedad x Bournemouth – CazéTV
16h – Crystal Palace x Lech Poznan – CazéTV
16h – Besiktas x Olympique de Marseille – CazéTV
16h – Juventus x NEC – CazéTV
Campeonato Espanhol
14h – Real Betis x Getafe – CazéTV
16h30 – Málaga x Villarreal – SportyNet (YouTube)
Copa da Liga Inglesa
15h30 – Manchester City x Norwich City – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (3ª divisão)
16h – Wimbledon x MK Dons – Disney+
Copa Libertadores
21h30 – Flamengo x Independiente del Valle – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
21h30 – Montevideo City Torque x Cienciano – Paramount+
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