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Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Ceará e Novorizontino se enfrentam dia 18 de setembro, às 20h30, pela 29ª rodada do Série

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 09:21
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Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Novorizontino
Onde assistir ao vivo a partida entre Ceará e Novorizontino pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Ceará e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 20h30 no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Ceará vem de empate em Fortaleza 1 x 1 Ceará, por Série B, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time mostrou equilíbrio recente na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de Setembro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 29
Fase: Temporada regular

Novorizontino vem de empate em Novorizontino 1 x 1 Cuiabá-MT, por Série B, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também apresentou desempenho equilibrado na competição.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 18 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sánchez, Luizão, Luiz Otávio e Júlio César; Matheus Araújo, Richardson e Melk; N. Ferreira, Enzo e Saulo Mineiro.

Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
César Augusto; Maykon Jesus, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Léo Naldi, Luís Oyama e Diego Galo; Rômulo, Reidiney e Robson.

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