Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
Ceará e Novorizontino se enfrentam dia 18 de setembro, às 20h30, pela 29ª rodada do Série
Ceará e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 20h30 no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Ceará vem de empate em Fortaleza 1 x 1 Ceará, por Série B, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time mostrou equilíbrio recente na competição.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de Setembro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 29
Fase: Temporada regular
Novorizontino vem de empate em Novorizontino 1 x 1 Cuiabá-MT, por Série B, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também apresentou desempenho equilibrado na competição.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sánchez, Luizão, Luiz Otávio e Júlio César; Matheus Araújo, Richardson e Melk; N. Ferreira, Enzo e Saulo Mineiro.
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
César Augusto; Maykon Jesus, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Léo Naldi, Luís Oyama e Diego Galo; Rômulo, Reidiney e Robson.
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)Há 3 horas
Onde Assistir
AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Vôlei
Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôleiHá 16 horas
Mais LANCE!