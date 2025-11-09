Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 8 de novembro de 2025)

Brasileirão

Vitória x Botafogo – 16h – Globo, ge tv e Premiere

Corinthians x Ceará – 16h – Globo e Premiere

Cruzeiro x Fluminense – 16h – Globo e Premiere

Flamengo x Santos – 18h30 – Premiere

Mirassol x Palmeiras – 20h30 – Prime Video

Fortaleza x Grêmio – 20h30 – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Flamengo recebe o Santos no Maracanã em jogo válido pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/CBF)

Brasileirão Série B

Criciúma x Atlético-GO – 17h – SportyNet e Disney+

CRB x Operário-PR – 18h30 – Disney+

Paysandu x Coritiba – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês

Aston Villa x Bournemouth – 11h – ESPN e Disney+

Brentford x Newcastle – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Nottingham Forest x Leeds United – 11h – Disney+

Crystal Palace x Brighton – 11h – Disney+

Manchester City x Liverpool – 13h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Oviedo – 10h – ESPN 3 e Disney+

Rayo Vallecano x Real Madrid – 12h15 – ESPN 4 e Disney+

Mallorca x Getafe – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Valencia x Betis – 14h30 – ESPN 4 e Disney+

Celta de Vigo x Barcelona – 17h – Disney+

Campeonato Francês

Lyon x PSG – 16h45 – CazéTV

Campeonato Alemão

Freiburg x St. Pauli – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball

Stuttgart x Augsburg – 13h30 – Xsports, RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Eintracht Frankfurt x Mainz – 15h30 – OneFootball

Campeonato Italiano

Atalanta x Sassuolo – 8h30 – Xsports e Disney+

Bologna x Napoli – 11h – Xsports e Disney+

Genoa x Fiorentina – 11h – Disney+

Roma x Udinese – 14h – ESPN 3 e Disney+

Inter de Milão x Lazio – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Japonês

Gamba Osaka x Vissel Kobe – 3h – Canal GOAT

Campeonato Holandês

Utrecht x Ajax – 8h15 – Disney+

AZ Alkmaar x PSV – 12h45 – Disney+

Go Ahead Eagles x Feyenoord – 16h – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Liverpool (F) x Brighton (F) – 9h – Disney+

Everton (F) x Manchester City (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+

Mundial sub-17

Bélgica sub-17 x Tunísia sub-17 – 9h30 – FIFA+

Fiji sub-17 x Argentina sub-17 – 9h30 – FIFA+

Marrocos sub-17 x Nova Caledônia sub-17 – 10h30 – FIFA+

Portugal sub-17 x Japão sub-17 – 10h30 – CazéTV e FIFA+

Croácia sub-17 x Costa Rica sub-17 – 11h45 – FIFA+

Emirados Árabes Unidos sub-17 x Senegal sub-17 – 11h45 – FIFA+

Bolívia sub-17 x Catar sub-17 – 12h45 – FIFA+

Itália sub-17 x África do Sul sub-17 – 12h45 – FIFA+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Holstein Kiel x Fortuna Düsseldorf – 9h30 – OneFootball

Magdeburg x Paderborn – 9h30 – OneFootball

Eintracht Braunschweig x Bochum – 9h30 – OneFootball

Campeonato Uruguaio

Cerro x Boston River – 10h – Disney+

Montevideo City Torque x Peñarol – 16h30 – Disney+

Defensor x Nacional – 16h30 – Disney+

Juventud x Progreso – 16h30 – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Las Palmas x Racing Santander – 10h – Disney+

Cádiz x Valladolid – 17h – Disney+

Campeonato Grego

Kifisia x Olympiacos – 10h – SportyNet (TV e YouTube)

OFI x AEK – 12h30 – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Finlandês

HJK x KuPS – 10h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Inter Turku x Ilves – 10h – TV Green e OneFootball

Campeonato Norueguês

Rosenborg x Valerenga – 10h30 – TV Green e OneFootball

Bodo/Glimt x Bryne – 13h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Brann x KFUM – 13h – OneFootball

Kristiansund x Stromsgodset – 13h – OneFootball

Sandefjord x Tromso – 13h – OneFootball

Haugesund x Molde – 15h15 – TV Green e OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Catania x Team Altamura – 10h30 – OneFootball

Foggia x Benevento – 16h30 – OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Cesena x Avellino – 11h – OneFootball

Pescara x Monza – 13h15 – OneFootball

Campeonato Turco

Kocaelispor x Galatasaray – 11h – Disney+

Fenerbahçe x Kayserispor – 14h – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) – 11h – UOL Play

Campeonato Escocês

Dundee x Rangers – 12h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Jahn Regensburg x Munique 1860 – 12h30 – OneFootball

Wehen Wiesbaden x Viktoria Colônia – 15h30 – OneFootball

NWSL (playoffs)

Kansas City Current (F) x NJ/NY Gotham (F) – 14h30 – Disney+

Portland Thorns (F) x San Diego Wave (F) – 17h – Disney+

Campeonato Português

Famalicão x Porto – 15h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Benfica x Casa Pia – 17h30 – Xsports e Disney+

Braga x Moreirense – 17h30 – Disney+

Taça Federação Paranaense de Futebol (semifinal)

Cianorte x Rio Branco-PR – 15h30 – FPF TV

Campeonato Argentino

Boca Juniors x River Plate – 16h30 – ESPN e Disney+

Banfield x Aldosivi – 19h20 – Disney+

MLS (playoffs)

San Diego x Portland Timbers – 23h – Apple TV

