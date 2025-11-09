Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/11/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 8 de novembro de 2025)
Brasileirão
Vitória x Botafogo – 16h – Globo, ge tv e Premiere
Corinthians x Ceará – 16h – Globo e Premiere
Cruzeiro x Fluminense – 16h – Globo e Premiere
Flamengo x Santos – 18h30 – Premiere
Mirassol x Palmeiras – 20h30 – Prime Video
Fortaleza x Grêmio – 20h30 – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
Criciúma x Atlético-GO – 17h – SportyNet e Disney+
CRB x Operário-PR – 18h30 – Disney+
Paysandu x Coritiba – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
Aston Villa x Bournemouth – 11h – ESPN e Disney+
Brentford x Newcastle – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Nottingham Forest x Leeds United – 11h – Disney+
Crystal Palace x Brighton – 11h – Disney+
Manchester City x Liverpool – 13h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Athletic Bilbao x Oviedo – 10h – ESPN 3 e Disney+
Rayo Vallecano x Real Madrid – 12h15 – ESPN 4 e Disney+
Mallorca x Getafe – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Valencia x Betis – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Celta de Vigo x Barcelona – 17h – Disney+
Campeonato Francês
Lyon x PSG – 16h45 – CazéTV
Campeonato Alemão
Freiburg x St. Pauli – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Stuttgart x Augsburg – 13h30 – Xsports, RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Mainz – 15h30 – OneFootball
Campeonato Italiano
Atalanta x Sassuolo – 8h30 – Xsports e Disney+
Bologna x Napoli – 11h – Xsports e Disney+
Genoa x Fiorentina – 11h – Disney+
Roma x Udinese – 14h – ESPN 3 e Disney+
Inter de Milão x Lazio – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Japonês
Gamba Osaka x Vissel Kobe – 3h – Canal GOAT
Campeonato Holandês
Utrecht x Ajax – 8h15 – Disney+
AZ Alkmaar x PSV – 12h45 – Disney+
Go Ahead Eagles x Feyenoord – 16h – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
Liverpool (F) x Brighton (F) – 9h – Disney+
Everton (F) x Manchester City (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+
Mundial sub-17
Bélgica sub-17 x Tunísia sub-17 – 9h30 – FIFA+
Fiji sub-17 x Argentina sub-17 – 9h30 – FIFA+
Marrocos sub-17 x Nova Caledônia sub-17 – 10h30 – FIFA+
Portugal sub-17 x Japão sub-17 – 10h30 – CazéTV e FIFA+
Croácia sub-17 x Costa Rica sub-17 – 11h45 – FIFA+
Emirados Árabes Unidos sub-17 x Senegal sub-17 – 11h45 – FIFA+
Bolívia sub-17 x Catar sub-17 – 12h45 – FIFA+
Itália sub-17 x África do Sul sub-17 – 12h45 – FIFA+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Holstein Kiel x Fortuna Düsseldorf – 9h30 – OneFootball
Magdeburg x Paderborn – 9h30 – OneFootball
Eintracht Braunschweig x Bochum – 9h30 – OneFootball
Campeonato Uruguaio
Cerro x Boston River – 10h – Disney+
Montevideo City Torque x Peñarol – 16h30 – Disney+
Defensor x Nacional – 16h30 – Disney+
Juventud x Progreso – 16h30 – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Las Palmas x Racing Santander – 10h – Disney+
Cádiz x Valladolid – 17h – Disney+
Campeonato Grego
Kifisia x Olympiacos – 10h – SportyNet (TV e YouTube)
OFI x AEK – 12h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Finlandês
HJK x KuPS – 10h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Inter Turku x Ilves – 10h – TV Green e OneFootball
Campeonato Norueguês
Rosenborg x Valerenga – 10h30 – TV Green e OneFootball
Bodo/Glimt x Bryne – 13h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Brann x KFUM – 13h – OneFootball
Kristiansund x Stromsgodset – 13h – OneFootball
Sandefjord x Tromso – 13h – OneFootball
Haugesund x Molde – 15h15 – TV Green e OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Catania x Team Altamura – 10h30 – OneFootball
Foggia x Benevento – 16h30 – OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Cesena x Avellino – 11h – OneFootball
Pescara x Monza – 13h15 – OneFootball
Campeonato Turco
Kocaelispor x Galatasaray – 11h – Disney+
Fenerbahçe x Kayserispor – 14h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) – 11h – UOL Play
Campeonato Escocês
Dundee x Rangers – 12h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Jahn Regensburg x Munique 1860 – 12h30 – OneFootball
Wehen Wiesbaden x Viktoria Colônia – 15h30 – OneFootball
NWSL (playoffs)
Kansas City Current (F) x NJ/NY Gotham (F) – 14h30 – Disney+
Portland Thorns (F) x San Diego Wave (F) – 17h – Disney+
Campeonato Português
Famalicão x Porto – 15h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Benfica x Casa Pia – 17h30 – Xsports e Disney+
Braga x Moreirense – 17h30 – Disney+
Taça Federação Paranaense de Futebol (semifinal)
Cianorte x Rio Branco-PR – 15h30 – FPF TV
Campeonato Argentino
Boca Juniors x River Plate – 16h30 – ESPN e Disney+
Banfield x Aldosivi – 19h20 – Disney+
MLS (playoffs)
San Diego x Portland Timbers – 23h – Apple TV
