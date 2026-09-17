Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações

Giana Erminio e Trento se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 16h no Stadio Comunale, pela 5ª rodada da Serie C 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Giana Erminio vem de derrota por 1 a 0 para o Lecco, fora de casa, pelo Serie C. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca recuperação para melhorar sua posição na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h

Local: Stadio Comunale, Gorgonzola

Rodada: 5

Fase: Girone A

O Trento vem de empate em casa por 0 a 0 contra o Union Brescia, pelo Serie C. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a consistência para subir na tabela do campeonato.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 17 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale, Gorgonzola Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Giana Erminio

Técnico: A. Gambirasio

A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, T. Nucifero e L. Ruffini; D. Pinto, M. Ballabio e M. Marotta; S. Comelli, F. Renda e L. Magazzú.

Trento

Técnico: L. Tabbiani

S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; A. Mehic, M. Fossati e C. Aucelli; N. Dalmonte, M. Ladisa e J. Molina.