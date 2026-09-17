Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações
Giana Erminio e Trento se enfrentam dia 17 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C
Giana Erminio e Trento se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 16h no Stadio Comunale, pela 5ª rodada da Serie C 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Giana Erminio vem de derrota por 1 a 0 para o Lecco, fora de casa, pelo Serie C. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca recuperação para melhorar sua posição na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Comunale, Gorgonzola
Rodada: 5
Fase: Girone A
O Trento vem de empate em casa por 0 a 0 contra o Union Brescia, pelo Serie C. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a consistência para subir na tabela do campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Gorgonzola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Giana Erminio
Técnico: A. Gambirasio
A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, T. Nucifero e L. Ruffini; D. Pinto, M. Ballabio e M. Marotta; S. Comelli, F. Renda e L. Magazzú.
Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; A. Mehic, M. Fossati e C. Aucelli; N. Dalmonte, M. Ladisa e J. Molina.
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