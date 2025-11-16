Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/11/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias para a Copa do Mundo tanto na Europa, quanto na África, além de outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 16 de novembro de 2025)
Brasileirão
RB Bragantino x Atlético-MG – 19h – Premiere
Eliminatórias Europeias
Portugal x Armênia – 11h – Sportv
Hungria x Irlanda – 11h – ESPN e Disney+
Albânia x Inglaterra – 14h – ESPN e Disney+
Sérvia x Letônia – 14h – Disney+
Azerbaijão x França – 14h – Sportv
Ucrânia x Islândia – 14h – Sportv 2
Itália x Noruega – 16h45 – ESPN e Disney+
Israel x Moldávia – 16h45 – Sportv
Campeonato Italiano Feminino
Napoli (F) x Inter de Milão (F) – 8h30 – Canal GOAT
Roma (F) x Lazio (F) – 11h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
Liverpool (F) x Chelsea (F) – 9h – Xsports, ESPN e Disney+
Aston Villa (F) x London City Lionesses (F) – 9h – Disney+
West Ham (F) x Everton (F) – 9h – Disney+
Brighton (F) x Leicester (F) – 9h – Disney+
Tottenham (F) x Arsenal (F) – 11h30 – Canal GOAT e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Team Altamura x Salernitana – 10h30 – OneFootball
Livorno x Ravenna – 10h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Sporting Gijón x Eibar – 12h15 – Disney+
Almería x Cádiz – 12h15 – Disney+
Córdoba x Deportivo La Coruña – 14h30 – Disney+
Mirandés x Burgos – 14h30 – Disney+
Eliminatórias Africanas (final repescagem)
Nigéria x República Democrática do Congo – 16h – CazéTV e FIFA+
Brasileirão Série B
Ferroviária x Athletico-PR – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Criciúma x Botafogo-SP – 16h30 – Kwai, SportyNet e Disney+
Goiás x Novorizontino – 16h30 – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
América-MG x Cuiabá – 16h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Vélez Sarsfield x River Plate – 17h – Disney+
Boca Juniors x Tigre – 20h15 – ESPN e Disney+
Central Córdoba x Banfield – 20h15 – Disney+
NWSL (semifinal)
Orlando Pride (F) x NJ/NY Gotham (F) – 17h – Xsports (TV e YouTube), ESPN 3 e Disney+
Campeonato Uruguaio (semifinal)
Liverpool x Peñarol – 18h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Corinthians (F) x Realidade Jovem (F) – 19h30 – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
São Paulo (F) x Ferroviária (F) – 19h30 – Sportv
Palmeiras (F) x Taubaté (F) – 19h30 – UOL Play
RB Bragantino (F) x Santos (F) – 19h30 – Paulistão (YouTube)
