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Ex-Vasco, Hugo Moura marca duas vezes e garante vitória na Arábia Saudita

Volante brasileiro chega a três gols em dois jogos pelo clube saudita

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 18:31
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Hugo Moura comemorando vibrando com os punhos fechados
Hugo Moura comemora gol pelo Al Fayha (Foto: Divulgação)

O volante Hugo Moura vive um início artilheiro pelo Al Fayha, da Arábia Saudita. Depois de marcar na estreia pelo Campeonato Saudita, o brasileiro balançou as redes duas vezes nesta segunda-feira (17), na vitória por 2 a 0 sobre o Al Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Recém-contratado, o jogador já soma três gols em dois jogos pelo novo clube.

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Fora de casa, o Al Fayha enfrentou o Al Adalah, equipe da segunda divisão saudita, e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Hugo Moura recebeu na entrada da área e finalizou de primeira para abrir o placar. Cinco minutos depois, o volante avançou com a bola e acertou uma finalização precisa para marcar novamente e definir o resultado.

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A Copa do Rei Saudita reúne equipes de diferentes divisões do país e oferece ao campeão uma vaga direta na Champions League da Ásia da próxima temporada. Com o triunfo, o Al Fayha avançou na competição e contou com uma atuação decisiva do brasileiro.

Hugo Moura destaca adaptação ao Al Fayha

Titular desde que chegou do Vasco em julho, Hugo Moura atribuiu o bom começo ao trabalho realizado durante a pré-temporada e ao apoio do técnico Fábio Carille, que vem dando liberdade ao volante para atuar no meio-campo.

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— Com certeza é motivo de muita felicidade para mim. Começar em um novo clube nunca é fácil, principalmente sendo fora do meu país e longe da minha família, mas esse começo, desde a pré-temporada, vem sendo muito abençoado. Preciso agradecer ao professor Carille, que me ajudou bastante nessa adaptação e vem me dando liberdade para jogar no meio-campo. Fico feliz em poder ajudar a equipe com esses gols e espero que possamos conquistar grandes coisas juntos — afirmou o brasileiro.

Al Fayha encara o Al Hilal pelo Campeonato Saudita

O próximo compromisso do Al Fayha será novamente em casa. A equipe recebe o Al Hilal nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O adversário é o atual vice-campeão nacional, e Hugo Moura terá mais uma oportunidade de ajudar o time após um começo de temporada marcado por gols.

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Hugo Moura fazendo movimento de chute
Hugo Moura em ação pelo Al Fayha (Foto: Divulgação)

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