Com vitória do Al-Nassr, veja quem já está classificado na Copa do Rei da Arábia Saudita
Sem Cristiano Ronaldo, João Félix foi o destaque da vitória do Al-Nassr
O Al-Nassr garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Rei da Arábia Saudita nesta terça-feira (18). Mesmo sem Cristiano Ronaldo, a equipe venceu o Al Diriyah por 4 a 1 e avançou na competição. O grande destaque da partida foi João Félix, que marcou dois gols e ainda deu uma assistência. O brasileiro Ângelo também participou diretamente do resultado ao servir o português em um dos gols.
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Com o resultado, o Al-Nassr se junta a outras equipes que já garantiram vaga na sequência da competição. Ao todo, 13 times estão classificados até o momento, enquanto três confrontos ainda serão disputados nesta quarta-feira (19).
Sem Cristiano Ronaldo, João Félix assumiu o protagonismo ofensivo do Al-Nassr. O português marcou duas vezes diante do Al Diriyah e ainda contribuiu com uma assistência, sendo o principal nome da vitória por 4 a 1.
O brasileiro Ângelo também teve participação importante na atuação. O atacante deu uma assistência para um dos gols marcados por João Félix e ajudou o Al Nassr a confirmar a classificação.
Quem já está classificado para a próxima fase?
Além do Al Nassr, outros 12 clubes já garantiram presença na próxima fase da Copa do Rei da Arábia Saudita. Confira:
- Al-Nassr 4 x 1 Al Diriyah
- Al-Ittihad 3 x 0 Al Najma
- Al-Hilal 2 x 0 Al Raed
- Al-Ahli 2 x 1 Al Anwar
- Al-Qadsiah 5 x 0 Al Tai
- Al-Fayha 2 x 0 Al Adalah
- Al-Riyadh 2 x 0 Al Zulfi
- Neom 3 x 1 Al Faisaly
- Al Jabalain 1 x 0 Al-Ettifaq
- Al Okhdood 2 x 0 Al Khaleej
- Al Wehda 3 x 2 Al-Shabab
- Al Orobah 0 x 0 Abha — vitória por 3 a 2 nos pênaltis
- Al-Hazem 3 x 2 Al Bukayriyah
Entre os classificados estão alguns dos principais clubes do futebol saudita, como Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, além de equipes que avançaram após confrontos equilibrados e decisões nos pênaltis.
Ainda restam três vagas
A definição dos classificados será concluída nesta quarta-feira (19). Três partidas estão programadas para fechar a fase:
13h15: Damac x Al-Taawoun
13h30: Jeddah x Al-Kholood
15h: Al Ula x Al-Fateh
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