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Com vitória do Al-Nassr, veja quem já está classificado na Copa do Rei da Arábia Saudita

Sem Cristiano Ronaldo, João Félix foi o destaque da vitória do Al-Nassr

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 17:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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João Félix correndo apontando para o céu
João Félix após marcar pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação/X)

O Al-Nassr garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Rei da Arábia Saudita nesta terça-feira (18). Mesmo sem Cristiano Ronaldo, a equipe venceu o Al Diriyah por 4 a 1 e avançou na competição. O grande destaque da partida foi João Félix, que marcou dois gols e ainda deu uma assistência. O brasileiro Ângelo também participou diretamente do resultado ao servir o português em um dos gols.

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Com o resultado, o Al-Nassr se junta a outras equipes que já garantiram vaga na sequência da competição. Ao todo, 13 times estão classificados até o momento, enquanto três confrontos ainda serão disputados nesta quarta-feira (19).

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Sem Cristiano Ronaldo, João Félix assumiu o protagonismo ofensivo do Al-Nassr. O português marcou duas vezes diante do Al Diriyah e ainda contribuiu com uma assistência, sendo o principal nome da vitória por 4 a 1.

O brasileiro Ângelo também teve participação importante na atuação. O atacante deu uma assistência para um dos gols marcados por João Félix e ajudou o Al Nassr a confirmar a classificação.

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Quem já está classificado para a próxima fase?

Além do Al Nassr, outros 12 clubes já garantiram presença na próxima fase da Copa do Rei da Arábia Saudita. Confira:

  • Al-Nassr 4 x 1 Al Diriyah
  • Al-Ittihad 3 x 0 Al Najma
  • Al-Hilal 2 x 0 Al Raed
  • Al-Ahli 2 x 1 Al Anwar
  • Al-Qadsiah 5 x 0 Al Tai
  • Al-Fayha 2 x 0 Al Adalah
  • Al-Riyadh 2 x 0 Al Zulfi
  • Neom 3 x 1 Al Faisaly
  • Al Jabalain 1 x 0 Al-Ettifaq
  • Al Okhdood 2 x 0 Al Khaleej
  • Al Wehda 3 x 2 Al-Shabab
  • Al Orobah 0 x 0 Abha — vitória por 3 a 2 nos pênaltis
  • Al-Hazem 3 x 2 Al Bukayriyah

Entre os classificados estão alguns dos principais clubes do futebol saudita, como Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, além de equipes que avançaram após confrontos equilibrados e decisões nos pênaltis.

Ainda restam três vagas

A definição dos classificados será concluída nesta quarta-feira (19). Três partidas estão programadas para fechar a fase:

13h15: Damac x Al-Taawoun
13h30: Jeddah x Al-Kholood
15h: Al Ula x Al-Fateh

Mané abraçando companheiro de equipe
Al-Nassr venceu o Al Diriyah por 4 a 1 na Copa do Rei Saudita (Foto: Divulgação/X)

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