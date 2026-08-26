Invicta, Seleção Brasileira retoma Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete em casa Sem Gui Santos, equipe de Aleksandar Petrovic estreia na segunda fase nesta quinta (27) contra a República Dominicana, em Brasília

A Seleção Brasileira chega invicta à segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que começa nesta quinta-feira (27). Após passar pela etapa inaugural, o Brasil retoma a disputa por vaga contra a República Dominicana, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

O duelo abre a quarta janela de preliminares da competição e será o primeiro de seis compromissos da equipe comandada por Aleksandar Petrovic nesta fase. Depois de jogar em casa, o conjunto verde-amarelo viaja ao México para enfrentar a seleção da casa, na próxima segunda (31).

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Campanha do Brasil

O Brasil venceu os seis confrontos que disputou na etapa anterior e liderou seu grupo com 100% de aproveitamento, à frente de Colômbia, Chile e Venezuela.

Formato de disputa

Para esta nova fase, os resultados são mantidos, e os times classificados são reunidos em novas chaves. Chile, Colômbia, República Dominicana, México e Estados Unidos compõem o Grupo E ao lado da Seleção Brasileira. Já no Grupo F, estão Argentina, Canadá, Bahamas, Panamá, Porto Rico e Uruguai.

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Cada equipe enfrenta, em jogos de ida e volta, os três adversários que vieram da chave oposta na primeira fase. Desta forma, o Brasil encara República Dominicana, México e Estados Unidos.

Serão seis partidas divididas em três janelas: agosto e novembro de 2026, e fevereiro de 2027. Ao fim da segunda fase, os três primeiros colocados de cada chave se classificam à Copa do Mundo do ano que vem. A sétima e última vaga continental será do quarto colocado com a melhor campanha.

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Seleção Brasileira de Basquete volta às quadras nos dias 2 e 5 de maio (Foto: Divulgação/FIBA)

Gui Santos é ausência nas Eliminatórias

Em pré-temporada na NBA, Gui Santos, do Golden State Warriors, é o principal desfalque para esta janela da Federação Internacional de Basquete (FIBA). Veja a convocação da Seleção Brasileira abaixo:

Yago Mateus – Flamengo

Caio Pacheco – Basquet Coruña

Raulzinho Neto – Free Agent

Alexey Borges – Flamengo

George de Paula – Mogi Basquete

Reynan Gabriel – SESI Franca

Daniel Von Haydin – Mogi Basquete

Gui Deodato – Soles de Mexicali

Didi Louzada – Flamengo

Léo Meindl – Obradoiro

Léo Beath – UC San Diego

Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas

Bruno Caboclo – Free Agent

Tim Soares – Ibaraki Robots

Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv

Wini Braga – Minas Tênis Clube

Ruan Miranda – Flamengo

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➡️ Brasil cai no Qualificatório Pré-Olímpico de basquete e busca vaga em 2027

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Próximos jogos do Brasil

Brasil x República Dominicana

🗓️ quinta-feira, 27 de agosto

🕐 20h10 (de Brasília)

📍 Arena Nilson Nelson - Brasília (DF)

México x Brasil

🗓️ segunda-feira, 31 de agosto

🕐 23h10 (de Brasília)

📍 Ginásio Marcelino González - Zacatecas (MEX)

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