Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Invicta, Seleção Brasileira retoma Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete em casa

Sem Gui Santos, equipe de Aleksandar Petrovic estreia na segunda fase nesta quinta (27) contra a República Dominicana, em Brasília

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Seleção Brasileira de basquete masculino se cumprimentam na quadra após partida
Brasil chega invicto para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CBB)

A Seleção Brasileira chega invicta à segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que começa nesta quinta-feira (27). Após passar pela etapa inaugural, o Brasil retoma a disputa por vaga contra a República Dominicana, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

O duelo abre a quarta janela de preliminares da competição e será o primeiro de seis compromissos da equipe comandada por Aleksandar Petrovic nesta fase. Depois de jogar em casa, o conjunto verde-amarelo viaja ao México para enfrentar a seleção da casa, na próxima segunda (31).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campanha do Brasil

O Brasil venceu os seis confrontos que disputou na etapa anterior e liderou seu grupo com 100% de aproveitamento, à frente de Colômbia, Chile e Venezuela.

Formato de disputa

Para esta nova fase, os resultados são mantidos, e os times classificados são reunidos em novas chaves. Chile, Colômbia, República Dominicana, México e Estados Unidos compõem o Grupo E ao lado da Seleção Brasileira. Já no Grupo F, estão Argentina, Canadá, Bahamas, Panamá, Porto Rico e Uruguai.

continua após a publicidade

Cada equipe enfrenta, em jogos de ida e volta, os três adversários que vieram da chave oposta na primeira fase. Desta forma, o Brasil encara República Dominicana, México e Estados Unidos.

Serão seis partidas divididas em três janelas: agosto e novembro de 2026, e fevereiro de 2027. Ao fim da segunda fase, os três primeiros colocados de cada chave se classificam à Copa do Mundo do ano que vem. A sétima e última vaga continental será do quarto colocado com a melhor campanha.

continua após a publicidade
Jogador da Seleção Brasileira de basquete masculino, à esquerda, conduz a bola enquanto é marcado
Seleção Brasileira de Basquete volta às quadras nos dias 2 e 5 de maio (Foto: Divulgação/FIBA)

Gui Santos é ausência nas Eliminatórias

Em pré-temporada na NBA, Gui Santos, do Golden State Warriors, é o principal desfalque para esta janela da Federação Internacional de Basquete (FIBA). Veja a convocação da Seleção Brasileira abaixo:

Yago Mateus – Flamengo
Caio Pacheco – Basquet Coruña
Raulzinho Neto – Free Agent
Alexey Borges – Flamengo
George de Paula – Mogi Basquete
Reynan Gabriel – SESI Franca
Daniel Von Haydin – Mogi Basquete
Gui Deodato – Soles de Mexicali
Didi Louzada – Flamengo
Léo Meindl – Obradoiro
Léo Beath – UC San Diego
Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
Bruno Caboclo – Free Agent
Tim Soares – Ibaraki Robots
Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
Wini Braga – Minas Tênis Clube
Ruan Miranda – Flamengo

continua após a publicidade

➡️ Brasil cai no Qualificatório Pré-Olímpico de basquete e busca vaga em 2027

➡️ Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo

Próximos jogos do Brasil

Brasil x República Dominicana
🗓️ quinta-feira, 27 de agosto
🕐 20h10 (de Brasília)
📍 Arena Nilson Nelson - Brasília (DF)

México x Brasil
🗓️ segunda-feira, 31 de agosto
🕐 23h10 (de Brasília)
📍 Ginásio Marcelino González - Zacatecas (MEX)

🏀 Aposte na Seleção Brasileira de Basquete
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
A brasileira Bella Nascimento conduz a bola durante o duelo contra o México pelo Qualificatório Pré-Olímpico de basquete

NBB

Brasil cai no Qualificatório Pré-Olímpico de basquete e busca vaga em 2027

Há 2 dias
Arte de resultado da Seleção Brasileira feminina de basquete destaca a armadora Bella Nascimento

NBB

Brasil vence Argentina e vai à semifinal no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete

Há 5 dias
Arte de resultado do jogo entre Brasil e Sudão do Sul, pelo Qualificatório para o Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, destaca a armadora brasileira Aaliyah Guyton

NBB

Brasil tropeça na estreia no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete feminino

Há 1 semana
Basquete feminino (Foto: Divulgação/ CBB)

NBB

Brasil disputa 'atalho' por vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028

Há 1 semana
Jogadoras da Seleção Brasileira de basquete feminino posam para foto após vitória na disputa de terceiro lugar do Sul-Americano

NBB

Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano

Há 2 semanas
Armadora da Seleção Brasileira de basquete feminino, Aaliyah Guyton quica a bola com a mão direita e olha para a esquerda em jogo contra a Argentina pelo Sul-Americano

NBB

Brasil é eliminado pela Argentina e vai brigar pelo bronze no Sul-Americano

Há 2 semanas
Mais LANCE!
Jogadoras do Brasil comemoram vaga na Americup de 2027

Brasil supera o Paraguai e garante vaga na Americup feminina

Ala-pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Sassá Gonçalves segura a bola nas mãos, concentrada, antes de executar lance livre em jogo do Sul-Americano

Brasil é surpreendido pela Venezuela e deixa escapar vaga na AmeriCup feminina

Pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Lety arremessa do garrafão enquanto é marcada por jogadora do Chile em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCupW

Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino

Léo Figueiró, de camisa cinza, comemora com jogadores do Vasco

Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de Basquete

Luis Montero em ação pelo Portland Trail Blazers

Flamengo contrata ala-pivô com passagem pela NBA

Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027

Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo

Gui Deodato - Flamengo - NBB - Basquete

Após chegada de reforços, Flamengo anuncia saída de sete jogadores

Didi Louzada em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Astro da Seleção se declara ao Flamengo em apresentação: 'Meu coração é rubro-negro'

Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Marcus Vinicius Freira, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Com novo técnico, Flamengo apresenta Yago dos Santos e Didi Louzada

Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)

Flamengo conta com 'apenas' seis confirmados para retorno do NBB

Yago dos Santos é anunciado pelo Flamengo (Foto: Divulgação)

Flamengo anuncia 'monstrinho' da Seleção e aumenta pacote de reforços

Didi Louzada está de volta ao basquete do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo anuncia retorno de ídolo da torcida e craque da seleção

Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)

Magic Paula relembra prata em Atlanta 1996 em palestra no Tijuca Tênis Clube