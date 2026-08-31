Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil busca recuperação contra o México nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção Brasileira enfrenta os mexicanos nesta segunda-feira (31), em Zacatecas, após perder a invencibilidade na competição

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 15:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil x Rep Dominicana pelas eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ CBB)
Brasil x Rep Dominicana pelas eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ CBB)

O Brasil volta à quadra nesta segunda-feira (31) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027. Depois de sofrer sua primeira derrota na competição, a Seleção Brasileira encara o México, às 23h (de Brasília), no Gimnasio Marcelino González, em Zacatecas.

➡️ Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias

A equipe comandada por Aleksandar Petrovic chega ao confronto pressionada pela necessidade de reagir após o revés para a República Dominicana. O resultado fez os brasileiros deixarem a liderança da classificação, agora ocupada pelos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Na última sexta-feira (28), os dominicanos venceram a Seleção por 94 a 90, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil começou melhor e terminou o primeiro quarto com 11 pontos de vantagem, mas não conseguiu sustentar o ritmo ao longo da partida.

A República Dominicana assumiu o controle no terceiro período, quando venceu por 25 a 14. No último quarto, os visitantes administraram a vantagem e confirmaram o triunfo por 19 a 18. Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro, com 19 pontos e seis rebotes. Bruno Caboclo anotou 14 pontos, além de dois rebotes e duas assistências, enquanto Raul Neto também marcou 14 pontos e contribuiu com três rebotes e sete assistências.

continua após a publicidade

➡️ Petrovic mira quartas da Copa do Mundo e exalta evolução do Brasil

Campanha do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Até o confronto com a República Dominicana, a Seleção tinha aproveitamento perfeito nas Eliminatórias, com seis vitórias em seis partidas. Com a derrota, a equipe caiu para a segunda colocação e agora tenta recuperar a posição diante do México.

Jogadores da Seleção Brasileira de basquete masculino se cumprimentam na quadra após partida
Brasil chega invicto para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CBB)

Próximos jogos da Seleção:

  • Brasil x Estados Unidos- 27 de novembro
  • Brasil x México- 30 de novembro
  • República Dominicana x Brasil- 5 de fevereiro de 2027
  • Estados Unidos x Brasil- 28 de fevereiro de 2027

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção brasileira perdeu para a República Dominincana pelas Eliminatórias

NBB

Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias

Há 3 dias
Com expressão de dúvida, Oscar Schmidt olha para o lado e abre as mãos em jogo da Seleção Brasileira de basquete

NBB

Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa

Há 3 dias
Aleksandar Petrovic (Foto: Divulgação / FIBA)

NBB

Petrovic mira quartas da Copa do Mundo e exalta evolução do Brasil

Há 4 dias
Colômbia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação: CBB)

NBB

Brasil enfrenta campeão da NBA nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Há 4 dias
Jogadores da Seleção Brasileira de basquete masculino se cumprimentam na quadra após partida

NBB

Invicta, Seleção Brasileira retoma Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete em casa

Há 5 dias
A brasileira Bella Nascimento conduz a bola durante o duelo contra o México pelo Qualificatório Pré-Olímpico de basquete

NBB

Brasil cai no Qualificatório Pré-Olímpico de basquete e busca vaga em 2027

Há 1 semana
Mais LANCE!
Arte de resultado da Seleção Brasileira feminina de basquete destaca a armadora Bella Nascimento

Brasil vence Argentina e vai à semifinal no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete

Arte de resultado do jogo entre Brasil e Sudão do Sul, pelo Qualificatório para o Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, destaca a armadora brasileira Aaliyah Guyton

Brasil tropeça na estreia no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete feminino

Basquete feminino (Foto: Divulgação/ CBB)

Brasil disputa 'atalho' por vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028

Jogadoras da Seleção Brasileira de basquete feminino posam para foto após vitória na disputa de terceiro lugar do Sul-Americano

Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano

Armadora da Seleção Brasileira de basquete feminino, Aaliyah Guyton quica a bola com a mão direita e olha para a esquerda em jogo contra a Argentina pelo Sul-Americano

Brasil é eliminado pela Argentina e vai brigar pelo bronze no Sul-Americano

Jogadoras do Brasil comemoram vaga na Americup de 2027

Brasil supera o Paraguai e garante vaga na Americup feminina

Ala-pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Sassá Gonçalves segura a bola nas mãos, concentrada, antes de executar lance livre em jogo do Sul-Americano

Brasil é surpreendido pela Venezuela e deixa escapar vaga na AmeriCup feminina

Pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Lety arremessa do garrafão enquanto é marcada por jogadora do Chile em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCupW

Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino

Léo Figueiró, de camisa cinza, comemora com jogadores do Vasco

Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de Basquete

Luis Montero em ação pelo Portland Trail Blazers

Flamengo contrata ala-pivô com passagem pela NBA

Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027

Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo

Gui Deodato - Flamengo - NBB - Basquete

Após chegada de reforços, Flamengo anuncia saída de sete jogadores

Didi Louzada em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Astro da Seleção se declara ao Flamengo em apresentação: 'Meu coração é rubro-negro'