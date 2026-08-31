Brasil busca recuperação contra o México nas Eliminatórias da Copa do Mundo Seleção Brasileira enfrenta os mexicanos nesta segunda-feira (31), em Zacatecas, após perder a invencibilidade na competição

O Brasil volta à quadra nesta segunda-feira (31) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027. Depois de sofrer sua primeira derrota na competição, a Seleção Brasileira encara o México, às 23h (de Brasília), no Gimnasio Marcelino González, em Zacatecas.

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A equipe comandada por Aleksandar Petrovic chega ao confronto pressionada pela necessidade de reagir após o revés para a República Dominicana. O resultado fez os brasileiros deixarem a liderança da classificação, agora ocupada pelos Estados Unidos.

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Na última sexta-feira (28), os dominicanos venceram a Seleção por 94 a 90, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil começou melhor e terminou o primeiro quarto com 11 pontos de vantagem, mas não conseguiu sustentar o ritmo ao longo da partida.

A República Dominicana assumiu o controle no terceiro período, quando venceu por 25 a 14. No último quarto, os visitantes administraram a vantagem e confirmaram o triunfo por 19 a 18. Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro, com 19 pontos e seis rebotes. Bruno Caboclo anotou 14 pontos, além de dois rebotes e duas assistências, enquanto Raul Neto também marcou 14 pontos e contribuiu com três rebotes e sete assistências.

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Campanha do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Até o confronto com a República Dominicana, a Seleção tinha aproveitamento perfeito nas Eliminatórias, com seis vitórias em seis partidas. Com a derrota, a equipe caiu para a segunda colocação e agora tenta recuperar a posição diante do México.

Brasil chega invicto para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CBB)

Próximos jogos da Seleção:

Brasil x Estados Unidos- 27 de novembro

Brasil x México- 30 de novembro

República Dominicana x Brasil- 5 de fevereiro de 2027

Estados Unidos x Brasil- 28 de fevereiro de 2027

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