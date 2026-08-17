Brasil tropeça na estreia no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete feminino Contra o Sudão do Sul, equipe de Léo Figueiró saiu do dobro de desvantagem para forçar a prorrogação, mas acabou derrotada

A caminhada da Seleção Brasileira feminina de basquete em busca da única vaga antecipada no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028 não começou como o esperado. Nesta segunda-feira (17), pela estreia no Qualificatório de Guadalajara, no México, o Brasil perdeu na prorrogação para o Sudão do Sul, por 63 a 61, em partida válida pelo Grupo A.

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As comandadas de Léo Figueiró tiveram o dobro de desvantagem no primeiro período (24 a 12), o que acabou sendo determinante para o resultado final. Os três quartos seguintes marcaram a reação brasileira, liderada pela armadora Aaliyah Guyton, cestinha da equipe com 20 pontos.

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Depois de empatar o jogo em 56 a 56, o Brasil esteve duas vezes à frente no tempo extra (58 a 56 e 60 a 59), com a armadora Bella Nascimento tendo bom aproveitamento no garrafão. O banco de reservas verde-amarelo sofreu uma falta técnica quando o placar voltou a estar igual (61 a 61) e viu Adut Bulgak e Moira Joiner converterem os dois últimos pontos da vitória do Sudão do Sul em lances livres: 63 a 61.

A Seleção Brasileira volta à quadra nesta terça-feira (18), às 23h30 (de Brasília), para enfrentar a Nova Zelândia. O último confronto da fase de grupos será contra a Argentina, na quinta (20), às 15h.

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Brasil busca 'atalho' para o Pré-Olímpico de LA 2028

Brasil venceu a Colômbia na disputa pelo terceiro lugar do Sul-Americano (Foto: Divulgação/CBB)

O Qualificatório do Pré-Olímpico conta com as oito melhores seleções que ficaram fora da Copa do Mundo Feminina de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha. Os participantes foram divididos em dois grupos de quatro, com o Brasil estando no Grupo A, ao lado de Argentina, Nova Zelândia e Sudão do Sul. Já o Grupo B é formado por Canadá, México, Filipinas e Senegal.

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de seus respectivos grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais, e os vencedores dos duelos eliminatórios fazem a final no dia 23 de agosto.

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Apenas o campeão recebe vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, previsto para fevereiro do ano olímpico. Caso não garanta presença pelo qualificatório, o Brasil terá outra oportunidade de classificação na AmeriCup de 2027, que concede vaga aos quatro semifinalistas. A competição intercontinental será realizada em El Salvador.