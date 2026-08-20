Brasil vence Argentina e vai à semifinal no Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete Seleção feminina triunfa por 58 a 53, manda rival de volta para casa e se mantém na briga por vaga olímpica

A Seleção Brasileira feminina de basquete segue firme e forte em busca de uma vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (20), a equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró venceu a Argentina por 58 a 53, eliminando as rivais da disputa e avançando às semifinais do torneio qualificatório realizado em Guadalajara, no México.

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Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo A na última rodada da primeira fase. O time verde-amarelo terminou com os mesmos cinco pontos da Nova Zelândia, mas ficou à frente pela vitória no confronto direto. Já a Argentina deixa a competição junto com a seleção do Sudão do Sul, que derrotou as brasileiras na estreia.

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A armadora Bella Nascimento foi a cestinha da partida com 23 pontos, sendo 12 deles em bolas de três. Das cinco tentativas de fora do perímetro, a jogadora acertou quatro.

Também se destacaram pelo lado brasileiro a armadora Aaliyah Guyton e a ala Taissa Queiroz, que fizeram nove e oito pontos, respectivamente. A principal pontuadora da equipe argentina foi Julieta Mungo, com 14 tentos.

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O Brasil aguarda os dois últimos jogos do Grupo B para conhecer seu próximo adversário. As semifinais acontecem neste sábado (22), ainda sem horário definido, enquanto a final será realizada no dia seguinte.

Seleção vai em busca de vaga antecipada no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028 (Foto: Reprodução/CBB)

Resultados do Brasil no Qualificatório para o Pré-Olímpico

Fase de grupos, 1ª rodada

Brasil 61 x 63 Sudão do Sul

Fase de grupos, 2ª rodada

Brasil 56 x 53 Argentina

Fase de grupos, 3ª rodada

Brasil 58 x 53 Argentina

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'Atalho' para o Pré-Olímpico de LA 2028

O Qualificatório do Pré-Olímpico de basquete conta com as oito melhores seleções que ficaram fora da Copa do Mundo Feminina de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha. Os participantes foram divididos em dois grupos de quatro, com o Brasil estando no Grupo A, ao lado de Argentina, Nova Zelândia e Sudão do Sul. Já o Grupo B é formado por Canadá, México, Filipinas e Senegal.

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Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de seus respectivos grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais, e os vencedores dos duelos eliminatórios fazem a final no dia 23 de agosto.

Apenas o campeão recebe vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028, previsto para fevereiro do ano olímpico. Caso não garanta presença pelo qualificatório, o Brasil terá outra oportunidade de classificação na AmeriCup de 2027, que concede vaga aos quatro semifinalistas. A competição intercontinental será realizada em El Salvador.

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