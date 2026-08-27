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Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias

Felipe Schmidt, filho de 'Mão Santa', se emocionou com homenagens no Nilson Nelson

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 22:40
Atualizado há 1 minutos
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Seleção brasileira perdeu para a República Dominincana pelas Eliminatórias
Seleção brasileira perdeu para a República Dominicana pelas Eliminatórias (Foto: Divulgação/CBB)

Em uma noite de homenagens ao eterno ídolo Oscar Schmidt, que morreu em 17 de abril, a Seleção Brasileira de basquete masculino sofreu, na noite desta quinta-feira (27), a primeira derrota em sete jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo empurrado pelos 8.231 torcedores no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time dirigido por Aleksandar Petrovic, desfalcado de Yago Mateus, poupado, após sentir lesão em treino na véspera, foi superado pela República Dominicana, por 94 a 90.

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O rosto de 'Mão Santa' foi estampado em um patch na camisa de cada atleta brasileiro. No primeiro quarto, firme na defesa e preciso no ataque, o Brasil manteve a dianteira por todo o tempo e fechou por 29 a 18. Os comandados por Petrovic, no entanto, diminuíram o ritmo no segundo quarto, e o time visitante venceu por 32 a 29. Começava ali a virada dominicana.

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Homenagens a Oscar no intervalo

Filho de Oscar, Felipe entrou em quadra no intervalo e se emocionou ao rever imagens de seu pai no telão do ginásio. Em seguida, recebeu uma camisa 14, que foi eternizada pelo maior nome da história do basquete brasileiro.

- Nas primeiras semanas após o falecimento do meu pai vi o quanto ele foi amado por pessoas no Brasil e no mundo. E ver o brasão na camisa da Seleção mostra o quanto ele foi importante, não só no basquete, mas para a vida das pessoas, como um bom exemplo. Para mim é triste, mas, ao mesmo tempo, traz conforto e felicidade, porque ele cumpriu a missão aqui na Terra - contou Felipe, em entrevista à Cazé TV.

Na volta do intervalo, os dominicanos seguiram reagindo e, faltando cinco minutos para o fim do terceiro quarto, aproveitaram as falhas adversárias, chegando ao empate em 64 a 64. Foi aí que Petrovic pediu tempo técnico, corrigiu as falhas, e o Brasil retomou a liderança no placar. Mas os dominicanos não se entregaram e fecharam o período vencendo por 75 a 72.

Com esse placar parcial, ao Brasil só restava uma opção nos 10 minutos do último quarto: retomar a dianteira. O que se viu, dali em diante, foi uma disputa cesta a cesta. A três minutos do fim, o pivô Márcio Santos sofreu uma pancada no queixo, em choque com ombro do armador rival Montero, cestinha da partida, com 30 pontos, e precisou de atendimento médico.

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Faltando 1m30s para o fim, Raulzinho fez a cesta que levou o Brasil ao empate em 87 a 87. Em seguida, o jogador brasileiro errou um lance livre, que valeria a retomada da liderança do placar. No contra-ataque, os dominicanos voltaram a abrir dois pontos. A 30 segundos do fim, Georginho acertou um lance livre e diminuiu a desvantagem brasileira para 91 a 90. Os donos da casa seguiram lutando, mas não evitaram o primeiro tropeço nas Eliminatórias. Com 19 pontos, Léo Meindl foi o cestinha dos donos da casa.

- O primeiro tempo, apesar de não ter feito uma defesa excelente, foi 58 a 50, estávamos trabalhando mais a bola, colocando todos no jogo. Mas a partir do terceiro quarto eles reagiram. Eles gostam desse jogo de um contra um, com a quadra aberta, a gente apostou pra ver quem era melhor, e eles acabaram ganhando o jogo - lamentou Georginho, em entrevista à Cazé TV. A Seleção Brasileira volta à quadra na segunda-feira (31), para enfrentar o México, fora de casa, às 23h10 (de Brasília).

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Aleksandar Petrovic (Foto: Divulgação / FIBA)
Aleksandar Petrovic em foto de arquivo (Foto: Divulgação / FIBA)
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