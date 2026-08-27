Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias Felipe Schmidt, filho de 'Mão Santa', se emocionou com homenagens no Nilson Nelson

Em uma noite de homenagens ao eterno ídolo Oscar Schmidt, que morreu em 17 de abril, a Seleção Brasileira de basquete masculino sofreu, na noite desta quinta-feira (27), a primeira derrota em sete jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo empurrado pelos 8.231 torcedores no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time dirigido por Aleksandar Petrovic, desfalcado de Yago Mateus, poupado, após sentir lesão em treino na véspera, foi superado pela República Dominicana, por 94 a 90.

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O rosto de 'Mão Santa' foi estampado em um patch na camisa de cada atleta brasileiro. No primeiro quarto, firme na defesa e preciso no ataque, o Brasil manteve a dianteira por todo o tempo e fechou por 29 a 18. Os comandados por Petrovic, no entanto, diminuíram o ritmo no segundo quarto, e o time visitante venceu por 32 a 29. Começava ali a virada dominicana.



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Homenagens a Oscar no intervalo

Filho de Oscar, Felipe entrou em quadra no intervalo e se emocionou ao rever imagens de seu pai no telão do ginásio. Em seguida, recebeu uma camisa 14, que foi eternizada pelo maior nome da história do basquete brasileiro.



- Nas primeiras semanas após o falecimento do meu pai vi o quanto ele foi amado por pessoas no Brasil e no mundo. E ver o brasão na camisa da Seleção mostra o quanto ele foi importante, não só no basquete, mas para a vida das pessoas, como um bom exemplo. Para mim é triste, mas, ao mesmo tempo, traz conforto e felicidade, porque ele cumpriu a missão aqui na Terra - contou Felipe, em entrevista à Cazé TV.

Na volta do intervalo, os dominicanos seguiram reagindo e, faltando cinco minutos para o fim do terceiro quarto, aproveitaram as falhas adversárias, chegando ao empate em 64 a 64. Foi aí que Petrovic pediu tempo técnico, corrigiu as falhas, e o Brasil retomou a liderança no placar. Mas os dominicanos não se entregaram e fecharam o período vencendo por 75 a 72.



Com esse placar parcial, ao Brasil só restava uma opção nos 10 minutos do último quarto: retomar a dianteira. O que se viu, dali em diante, foi uma disputa cesta a cesta. A três minutos do fim, o pivô Márcio Santos sofreu uma pancada no queixo, em choque com ombro do armador rival Montero, cestinha da partida, com 30 pontos, e precisou de atendimento médico.

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Faltando 1m30s para o fim, Raulzinho fez a cesta que levou o Brasil ao empate em 87 a 87. Em seguida, o jogador brasileiro errou um lance livre, que valeria a retomada da liderança do placar. No contra-ataque, os dominicanos voltaram a abrir dois pontos. A 30 segundos do fim, Georginho acertou um lance livre e diminuiu a desvantagem brasileira para 91 a 90. Os donos da casa seguiram lutando, mas não evitaram o primeiro tropeço nas Eliminatórias. Com 19 pontos, Léo Meindl foi o cestinha dos donos da casa.

- O primeiro tempo, apesar de não ter feito uma defesa excelente, foi 58 a 50, estávamos trabalhando mais a bola, colocando todos no jogo. Mas a partir do terceiro quarto eles reagiram. Eles gostam desse jogo de um contra um, com a quadra aberta, a gente apostou pra ver quem era melhor, e eles acabaram ganhando o jogo - lamentou Georginho, em entrevista à Cazé TV. A Seleção Brasileira volta à quadra na segunda-feira (31), para enfrentar o México, fora de casa, às 23h10 (de Brasília).



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