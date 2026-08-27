Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa Lenda do basquete terá nome, número e rosto estampados em patch criado para o jogo desta quinta-feira (27), contra a República Dominicana

A Seleção Brasileira de basquete volta a jogar em casa nesta quinta-feira (27), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo contra a República Dominicana contará com uma homenagem especial a Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da modalidade, que morreu este ano.

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A camisa que os atletas do Brasil utilizarão na partida terá um patch dourado com o rosto do "Mão Santa", além do número 14, que marcou sua trajetória no esporte, e os dizeres "Oscar Schmidt eterno", com a letra "o" sendo formada pelo símbolo do infinito (∞). Filho de Oscar e companheiro de equipe do pai no Flamengo, Felipe Schmidt estará presente no ginásio para a homenagem.

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— Jogar na Seleção Brasileira foi uma das maiores conquistas da vida do meu pai, fora da família. Ele sempre teve muito orgulho de defender a camisa da Seleção. Um brasão dele comemorativo na camiseta da Seleção, ele, com certeza, onde estiver, estará muito feliz com essa homenagem. E nós, como família, estamos muito felizes em saber que a história dele segue sendo escrita na camiseta da Seleção Brasileira - disse Felipe.

Camisa em homenagem à lenda do basquete será usada em Brasil x Rep. Dominicana (Foto: Reprodução/CBB)

Oscar morreu em maio, aos 68 anos, em São Paulo, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. O ex-jogador convivia com um tumor cerebral desde 2011, o que o fez passar por diferentes procedimentos cirúrgicos e de tratamento. Em 2022, ele optou por encerrar as sessões de quimioterapia.

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O "Mão Santa", como era conhecido, construiu números impressionantes ao longo das 25 temporadas que disputou. Como ala, marcou 49.737 pontos em toda a carreira, detendo os recordes de maior cestinha da história da Seleção Brasileira (7.693) e dos Jogos Olímpicos (1.093).

Com a Amarelinha, o momento mais emblemático veio no ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

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Brasil inicia nova fase das Eliminatórias

Contra a República Dominicana, o Brasil estreia na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. A equipe comandada por Aleksandar Petrovic chega embalada após vencer os seis jogos da etapa anterior, levando a campanha invicta para a nova fase.

O Brasil está no Grupo E, ao lado de Estados Unidos, República Dominicana, México, Chile e Colômbia. Nesta etapa, a Seleção enfrenta apenas os três adversários que não estavam em sua chave: dominicanos, mexicanos e norte-americanos, em jogos de ida e volta. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para o Mundial. A última vaga será destinada ao melhor quarto colocado entre as chaves E e F.

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