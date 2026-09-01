O Flamengo terá dois compromissos internacionais durante a preparação para a temporada 2026/2027. O time de basquete viajará ao Uruguai para enfrentar Peñarol e Biguá, nos dias 28 e 29 de setembro, respectivamente.

A série de amistosos será importante para o técnico Demétrius Ferracciú dar ritmo à equipe e avaliar a formação do elenco após as mudanças realizadas para o novo ciclo. O treinador assumiu o comando do Rubro-Negro no início de agosto.

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Além de dar minutos aos jogadores, os confrontos servirão para o treinador observar o funcionamento da equipe diante de diferentes adversários. O Flamengo se prepara para disputar a nova edição do Novo Basquete Brasil (NBB) e também a Basketball Champions League Américas (BCLA).

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Flamengo conta com novidades no elenco

Entre os novos nomes do grupo estão Gegê Chaia e Luís Montero. A equipe também teve saídas durante o processo de reformulação, como a de Gui Deodato. Com um grupo renovado, a comissão técnica terá a missão de adaptar os reforços ao estilo de jogo de Demétrius Ferracciú. Os amistosos no Uruguai serão os primeiros testes fora do Brasil para essa nova formação.

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Rubro-Negro busca reação após temporada anterior

A temporada 2025/2026 terminou sem títulos nas principais competições para o Flamengo. No NBB, o time caiu nas quartas de final diante do Brasília, que venceu a série por 3 a 2. Na BCLA, a eliminação aconteceu diante do Boca Juniors, antes da decisão. Já no Super 8, o Minas encerrou a campanha rubro-negra na semifinal, com vitória por 93 a 80.

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Demétrius, técnico do Flamengo (Foto: Julliana Nascimento / CRF)

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