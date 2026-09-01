Flamengo terá dois amistosos no Uruguai antes da estreia no NBB
Rubro-Negro encara Peñarol e Biguá em setembro, em primeiros testes internacionais da nova temporada
O Flamengo terá dois compromissos internacionais durante a preparação para a temporada 2026/2027. O time de basquete viajará ao Uruguai para enfrentar Peñarol e Biguá, nos dias 28 e 29 de setembro, respectivamente.
A série de amistosos será importante para o técnico Demétrius Ferracciú dar ritmo à equipe e avaliar a formação do elenco após as mudanças realizadas para o novo ciclo. O treinador assumiu o comando do Rubro-Negro no início de agosto.
Além de dar minutos aos jogadores, os confrontos servirão para o treinador observar o funcionamento da equipe diante de diferentes adversários. O Flamengo se prepara para disputar a nova edição do Novo Basquete Brasil (NBB) e também a Basketball Champions League Américas (BCLA).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Flamengo conta com novidades no elenco
Entre os novos nomes do grupo estão Gegê Chaia e Luís Montero. A equipe também teve saídas durante o processo de reformulação, como a de Gui Deodato. Com um grupo renovado, a comissão técnica terá a missão de adaptar os reforços ao estilo de jogo de Demétrius Ferracciú. Os amistosos no Uruguai serão os primeiros testes fora do Brasil para essa nova formação.
➡️ Corinthians abre temporada 2026/27 do NBB; veja tabela
Rubro-Negro busca reação após temporada anterior
A temporada 2025/2026 terminou sem títulos nas principais competições para o Flamengo. No NBB, o time caiu nas quartas de final diante do Brasília, que venceu a série por 3 a 2. Na BCLA, a eliminação aconteceu diante do Boca Juniors, antes da decisão. Já no Super 8, o Minas encerrou a campanha rubro-negra na semifinal, com vitória por 93 a 80.
➡️ Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
NBB
Corinthians abre temporada 2026/27 do NBB; veja tabelaHá 1 hora
NBB
Brasil busca recuperação contra o México nas Eliminatórias da Copa do MundoHá 1 dia
NBB
Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas EliminatóriasHá 4 dias
NBB
Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisaHá 4 dias
NBB
Petrovic mira quartas da Copa do Mundo e exalta evolução do BrasilHá 5 dias
NBB
Brasil enfrenta campeão da NBA nas Eliminatórias da Copa do MundoHá 5 dias
Mais LANCE!