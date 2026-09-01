Corinthians abre temporada 2026/27 do NBB; veja tabela

Está chegando a hora! Nesta terça-feira (1º), foi divulgada a tabela completa do 1º turno do NBB 2026/27, a principal competição da temporada para os clubes brasileiros. O jogo de abertura será disputado entre Mogi Basquete e Corinthians, no dia 17 de outubro. Ao todo, 18 equipes brigam pelo título do torneio, que tem o Franca como atual campeão.

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O NBB é disputado em formato de turno e returno. Assim, todos os clubes se enfrentam duas vezes, uma com o mando de quadra e outra como visitante. Ao fim da primeira fase, os 16 primeiros times avançam aos playoffs. No mata-mata, as partidas são disputadas em séries de "melhor de cinco", desde as oitavas até a grande final. A equipe melhor colocada tem vantagem no mando de quadra, atuando em casa no primeiro jogo, fora nos dois seguintes e com o apoio da torcida nos confrontos 4 e 5, se necessário.

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O Pinheiros venceu o Franca no jogo 3 das finais do NBB, no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Yuri Reuters/ NBB)

Confira a tabela das primeiras rodadas do NBB 2026/27*

Outubro

Rodada 1 — 17/10/2026 - 16h00 - Mogi x Corinthians - Ginásio Prof. Hugo Ramos Rodada 2 — 17/10/2026 - 18h00 - Caxias do Sul x Cruzeiro - Ginásio do SESI Rodada 3 — 17/10/2026 - 18h30 - Unifacisa x Brasília - Arena Unifacisa Rodada 4 — 18/10/2026 - 11h00 - Flamengo x Bauru - Maracanãzinho Rodada 5 — 19/10/2026 - 19h30 - Franca x São José - Ginásio Pedrocão Rodada 6 — 19/10/2026 - 19h30 - Unico x Cruzeiro - Ginásio Poliesportivo Arnão Rodada 7 — 19/10/2026 - 19h30 - Unifacisa x Pinheiros - Arena Unifacisa Rodada 8 — 20/10/2026 - 19h30 - Caxias do Sul x Minas - Ginásio do SESI Rodada 9 — 20/10/2026 - 19h30 - Basquete Cearense x Osasco - Ginásio CFO Rodada 10 — 20/10/2026 - 20h00 - Flamengo x Botafogo - Maracanãzinho Rodada 11 — 21/10/2026 - 19h30 - Bauru x São José - Ginásio Panela de Pressão Rodada 12 — 21/10/2026 - 19h30 - Franca x Mogi - Ginásio "Pedrocão" Rodada 13 — 21/10/2026 - 19h30 - Pato Basquete x Paulistano - Ginásio do SESI Rodada 14 — 22/10/2026 - 19h30 - Unico x Minas - Ginásio Poliesportivo "Arnão" Rodada 15 — 22/10/2026 - 19h30 - Basquete Cearense x Paulistano - Ginásio CFO Rodada 16 — 22/10/2026 - 20h15 - Brasília x Corinthians - Arena Nilson Nelson Rodada 17 — 23/10/2026 - 19h30 - Bauru x Mogi - Ginásio Panela de Pressão Rodada 18 — 24/10/2026 - 11h15 - Franca x Paulistano - Arena Nilson Nelson Rodada 19 — 24/10/2026 - 18h00 - Pato Basquete x Botafogo - Ginásio do SESI Rodada 20 — 26/10/2026 - 20h00 - Corinthians x Franca - Ginásio Wlamir Marques Rodada 21 — 26/10/2026 - 20h00 - Mogi x Cruzeiro - Ginásio Prof. Hugo Ramos Rodada 22 — 27/10/2026 - 19h00 - Minas x Pato Basquete - Arena UniBH Rodada 23 — 27/10/2026 - 19h30 - Cruzeiro x Brasília - Ginásio Dona Salomé Rodada 24 — 27/10/2026 - 20h00 - Pinheiros x Unico - Ginásio Poliesportivo H. V. Rodada 25 — 28/10/2026 - 19h30 - Paulistano x Franca - A definir Rodada 26 — 28/10/2026 - 19h30 - São José x Unifacisa - Ginásio Linneu de Moura Rodada 27 — 28/10/2026 - 20h00 - Botafogo x Caxias do Sul - Ginásio Oscar Zelaya Rodada 28 — 29/10/2026 - 19h00 - Minas x Brasília - Arena UniBH Rodada 29 — 29/10/2026 - 19h30 - Cruzeiro x Pato Basquete - Ginásio Dona Salomé Rodada 30 — 29/10/2026 - 20h00 - Osasco x Pinheiros - Ginásio Geodésico Rodada 31 — 30/10/2026 - 19h30 - Paulistano x Bauru - A definir Rodada 32 — 30/10/2026 - 20h00 - Botafogo x Unico - Ginásio Oscar Zelaya Rodada 33 — 30/10/2026 - 20h00 - Flamengo x Caxias do Sul - Maracanãzinho

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