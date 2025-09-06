Antes de Mundial, destaques do Flamengo celebram título da AmeriCup

O foco voltou a ser a Copa Intercontinental, mas a felicidade do título da Seleção Brasileira na AmeriCup ainda ecoa para Alexey Borges e Gui Deodato. Depois de conquistarem um feito histórico com a camisa verde e amarela, os dois atletas do Flamengo agora carregam a confiança renovada para buscar mais um troféu — desta vez, pelo Rubro-Negro, em cenário mundial. Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante último treino na Gávea antes do Mundial, os jogadores aproveitaram para celebrar o pentacampeonato brasileiro.

Com ex-Flamengo, Brasil tem dois destaques na Seleção da AmeriCup; veja lista

— Eu já tinha um sonho desde muito criança de estar com a Seleção Brasileira e eu vinha tendo a oportunidade. Mas agora ter a oportunidade de ser campeão com a Seleção Brasileira na AmeriCup, para mim, foi realmente uma realização de um sonho. E foi uma experiência inesquecível. Vai ficar marcado — disse Alexey.

Apesar da atuação mais tímida no mata-mata, a campanha brasileira na primeira fase, que culminou a classificação, teve a marca dos rubro-negros. Na vitória apertada sobre o Uruguai por 81 a 76, Georginho, do Franca, e Alexey ditaram o ritmo, contribuindo com 12 pontos cada, enquanto Lucas Dias, também de Franca, somou outros 10 pontos cruciais. Contra as Bahamas, o Brasil venceu com mais tranquilidade: 84 a 66. Nesse duelo, Alexey brilhou novamente, anotando 14 pontos e distribuindo 8 assistências.

Alexey Borges dribla o argentino Juan Marcos durante a final da Americup (Foto: AFP)

Mesmo na derrota para os Estados Unidos por 90 a 78, a força dos jogadores do NBB foi evidente. Gui Deodato foi fundamental para manter o Brasil no jogo durante a primeira metade da partida, anotando 14 pontos e liderando a equipe em vários momentos. Durante o treino rubro-negro na Gávea, o ala não escondeu a emoção ao falar sobre o seu primeiro título com a Seleção.

— Para mim foi muito especial. Acho que foi o meu primeiro título de seleção brasileira. Já participei dezenas de vezes, mas no Panamericano e alguns Sul-Americanos também. Mas se tratando de Copa América, de uma competição que é muito importante, de um nível altíssimo, sendo um dos titulares do time, para mim foi muito importante. É um marco pessoal na minha carreira e com certeza me dá muito gás para o que tem para vir por aí.

continua após a publicidade

E o que vem por aí para o Flamengo?

Os fãs brasileiros ainda precisarão esperar um pouco para acompanhar o NBB, que começará no dia 18 de outubro. Os rubro-negros, no entanto, terão a oportunidade de assistir ao time com um mês de antecedência, entre os dias 18 e 21 de setembro, na Copa Intercontinental. Após o título da Champions League das Americas (BCLA), em abril de 2025, o Flamengo garantiu a vaga para o Mundial de Clubes e mais uma chance de conquistar um título mundial.

Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Mostra qual é a filosofia do treinador que a gente trouxe. Olha a partida de ontem. A de hoje, 30 pontos, 25 pontos. Mundial, vamos brigar também, confiança grande. A gente tem um time bom demais, empenhado. A gente deu uma defesa hoje absurda. A gente ganhou o jogo na defesa — destacou Marcus Vinícius.

O time carioca enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.