Gui Santos quebra recorde na NBA mas Warriors caem para o Thunder

Os atuais campeões da NBA o Oklahoma City Thunder venceu o Golden State Warriors por 104 x 97 na noite do último sábado (7) e se tornou a primeira equipe a conseguir 50 vitórias na temporada. Apesar da derrota, a noite de Gui Santos deve saldo positivo. O ala pivô anotou 22 pontos, maior pontuação obtida por um brasileiro desde Raulzinho, em 2022.

Ao longo do primeiro tempo, o camisa 15 anotou oito pontos praticamente seguidos, com bola de três pontos, tapinha em rebote e boa jogada no garrafão. Apesar disso, o MVP Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida, com 27 pontos.

Gui Santos, do Golden State Warriors celebra ponto contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo?

O confronto entre Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors foi marcado por alternâncias no placar. O Thunder começou melhor, dominando os rebotes e explorando o perímetro com Isaiah Joe, mas viu os Warriors reagirem com Draymond Green e Gui Santos.

No segundo período, OKC castigou os erros de Golden State com contra-ataques velozes, abrindo vantagem antes do intervalo, enquanto os californianos tentavam responder nas bolas longas de Podziemski.

No segundo tempo, a equipe de Steve Kerr ajustou a defesa e conseguiu buscar o empate em 77 pontos após forçar desperdícios do adversário. No entanto, o Thunder retomou a dianteira com uma sequência letal de bolas de três no início do último quarto.

Nos minutos decisivos, quando os Warriors encostaram novamente no placar, o atual MVP Shai Gilgeous-Alexander chamou a responsabilidade: com um stepback decisivo sobre Draymond Green, SGA selou a vitória de Oklahoma por 104 a 97, frustrando a consistente exibição de Gui Santos e seus companheiros.