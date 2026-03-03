Trae Young no Washington Wizards: Saiba quando o astro estreia na nova equipe

A espera do torcedor do Washington Wizards está perto de acabar. Após protagonizar uma das movimentações mais impactantes da temporada 2025/26 da NBA, o armador Trae Young já tem uma data definida para fazer sua estreia oficial com a camisa da franquia da capital dos Estados Unidos.

Trae Young para o Media Day do Washington Wizards (Foto: Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A expectativa é que o astro esteja em quadra na próxima quinta-feira (5), no confronto diante do Utah Jazz. O jogador, que foi trocado pelo Atlanta Hawks em janeiro, ainda não pôde atuar pelo novo time devido a uma lesão que o afastou das quadras nas últimas semanas.

A saída de Trae Young do Atlanta Hawks encerrou uma trajetória de quase oito temporadas, onde o Ice Trae se tornou o rosto da franquia e um dos maiores pontuadores da história do time na NBA. Na negociação, os Wizards enviaram o veterano CJ McCollum e o ala Corey Kispert para Atlanta, em um movimento que sinaliza uma reconstrução agressiva em Washington.

Além de Trae Young, os Wizards também contam com a chegada de Anthony Davis, embora ambos tenham enfrentado problemas físicos desde que desembarcaram na capital. A diretoria da equipe trata o retorno do armador com cautela, mas o otimismo é grande para que ele lidere o elenco nesta reta final de temporada regular.

A chegada de um jogador do calibre de Trae Young, conhecido por sua capacidade de passe de elite e arremessos de longa distância, coloca os Wizards em um novo patamar de competitividade. A expectativa é que, sob o comando de Trae Young, o ataque de Washington ganhe a dinâmica necessária para buscar uma vaga direta nos playoffs ou, ao menos, garantir uma posição confortável no Play-In.

