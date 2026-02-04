menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Mavericks trocam Anthony Davis um ano após troca histórica por Doncic

pós chocar o mundo em troca por Doncic, Dallas muda rumos e envia AD para os Wizards

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/02/2026
16:45
Anthony Davis e Lauri Markkanen se enfrentam em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)
imagem cameraAnthony Davis e Lauri Markkanen se enfrentam em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)
O mercado da NBA está pegando fogo no dia que antecede o "Trade deadline"(último dia para a negociação entre franquias na NBA). O Dallas Mavericks fechou, nesta quarta-feira (4), a transferência do ala-pivô Anthony Davis para o Washington Wizards. O movimento encerra uma das passagens mais polêmicas e curtas de uma superestrela por uma franquia nos últimos anos.

Anthony Davis sente lesão em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)
Anthony Davis sente lesão em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)

Segundo Shams Charania, da ESPN, o pacote enviado por Dallas para os Wizards conta com:

Anthony Davis (10 vezes All-Star)
Jaden Hardy
D'Angelo Russell
Dante Exum

Em busca de um novo equilíbrio, o Dallas Mavericks recebe um pacote encabeçado pelo experiente Khris Middleton. Além do campeão da NBA, chegam ao Texas:

AJ Johnson, Malaki Branham e Marvin Bagley III
Duas escolhas de primeira rodada e três de segunda rodada do Draft.

A saída de Anthony Davis de Dallas não é apenas mais uma troca; é o reconhecimento do fim de um projeto que começou de forma bombástica. Há exatamente um ano, em fevereiro de 2025, os Mavericks chocaram o mundo ao protagonizar aquela que é considerada por muitos a maior troca da história da NBA, ao enviar o sérvio Luka Doncic para o Los Angeles Lakers em troca de Anthony Davis.

Rob Pelinka - Luka Doncic - JJ Redick - Los Angeles Lakers - NBA
Da esquerda para direita, Rob Pelinka (GM do Lakers), Luka Doncic (jogador) e JJ Redick (treinador), em apresentação de Luka Doncic no Lakers (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Na época, a transação dividiu torcedores e especialistas. Enquanto os Lakers decolaram com Doncic, o Dallas sofreu com a inconsistência física de Anthony Davis, que disputou poucos jogos devido a lesões, incluindo uma recente cirurgia na mão.

A troca marca o fim definitivo da tentativa de Dallas em substituir o brilho ofensivo de Luka pela dominância defensiva de Anthony Davis. Agora, resta saber se os Wizards conseguirão manter o astro saudável para liderar o jovem elenco de Washington.

