Chris Paul é trocado pelo Clippers após dispensa na NBA

O plano de Chris Paul para se aposentar no Los Angeles Clippers ao fim desta temporada foi encerrado à força. Em dezembro de 2025, a equipe dispensou o astro de 40 anos. O futuro do armador, então, se tornou um mistério – que foi concluído, nesta quarta-feira (4), com a confirmação de uma nova troca tripla na NBA.

Segundo a "ESPN", o acordo envolve três equipes: LA Clippers, Brooklyn Nets e o Toronto Raptors. Os detalhes sobre o que cada time recebeu estão explicados abaixo.

LA Clippers: os direitos de Vanja Marinkovic, ala sérvio de 28 anos e atualmente joga na Europa; Brooklyn Nets: Ochai Agbaji, uma escolha de segunda rodada do Draft de 2032 e US$ 3,5 milhões; Toronto Raptors: Chris Paul.

Ainda não está confirmado, no entanto, se o armador seguirá no time canadense. O Raptors não obrigou a apresentação de Paul nesta temporada. Dessa maneira, a expectativa é de que ele seja novamente trocado ou dispensado pela nova franquia.

Outras movimentações do LA Clippers

O astro James Harden, até então no Los Angeles Clippers, acertou sua ida para o Cleveland Cavaliers. O acordo, revelado por Shams Charania, da ESPN, envolveu a troca do armador Darius Garland e uma escolha de segunda rodada do draft de 2026 para a franquia californiana.

A movimentação surpreendeu o cenário da liga, especialmente os companheiros de Harden nos Clippers, que souberam da notícia durante o confronto contra o Philadelphia 76ers na última segunda-feira (2). Após uma temporada sólida, em que foi nomeado para o terceiro time ideal da NBA, o barba buscava maior segurança. Contudo, os Clippers optaram por não conceder um contrato de longo prazo, priorizando a flexibilidade futura e considerando a idade do jogador, que tem 36 anos.

Para os Cavaliers, a aquisição de Harden é vista como um passo decisivo na busca pelo título da Conferência Leste. Ao lado de Donovan Mitchell, o novo astro forma uma dupla poderosa e versátil, figurando entre os 10 únicos atletas na NBA com médias de, no mínimo, 25 pontos e cinco assistências na temporada.

James Harden no Los Angeles Clippers x Boston Celtics na NBA (Foto: Tyler Ross / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

