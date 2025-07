O time ideal do Mundial de Clubes 2025 foi divulgado nesta semana pela DAZN, após o encerramento da competição. Realizado nos Estados Unidos, o torneio terminou com título do Chelsea, que venceu o PSG por 3 a 0 na grande final, disputada no MetLife Stadium.

A escalação tem dois representantes do Fluminense: Thiago Silva e Jhon Arias. A dupla foi destaque do Tricolor na campanha que parou na semifinal, justamente contra os campeões. Outro brasileiro presente é Marquinhos, do PSG, que formou a dupla de zaga da Seleção na Copa de 2022.

O Chelsea foi o clube mais representado no 11 ideal, com quatro atletas: Cucurella, Enzo Fernández, Pedro Neto e Cole Palmer — este último foi eleito o craque do torneio, com dois gols e uma assistência na final.

💶 Time ideal vale mais de R$ 3 bilhões

Abaixo, veja os jogadores eleitos e seus respectivos valores de mercado, segundo o Transfermarkt:

GOL: Yassine Bono (Al-Hilal) – € 5,5 mi LTD: Achraf Hakimi (PSG) – € 80 mi ZAG: Marquinhos (PSG) – € 35 mi ZAG: Thiago Silva (Fluminense) – € 0,7 mi LTE: Marc Cucurella (Chelsea) – € 35 mi VOL: Vitinha (PSG) – € 80 mi VOL: Enzo Fernández (Chelsea) – € 75 mi MEI: Pedro Neto (Chelsea) – € 50 mi MEI: Cole Palmer (Chelsea) – € 120 mi ATA: Jhon Arias (Fluminense) – € 17 mi ATA: Gonzalo García (Real Madrid) – € 8 mi

🧮 Valor total da seleção: € 506,2 milhões (R$ 3,263 bilhões)

💰 Fluminense e Brasil em destaque

Mesmo com a eliminação na semifinal, o Fluminense conseguiu emplacar dois jogadores no time ideal, apenas um a menos que o PSG. Os nomes ajudam a reforçar a valorização do elenco tricolor no cenário internacional — e, no caso de Arias, também no mercado de transferências.

