Galvão vê clube brasileiro prejudicado no Mundial e dispara: ‘Frouxo’

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa acabou e não teve um time brasileiro campeão. Essa era uma previsão fácil de fazer, mas o bom desempenho das equipes nacionais impressionou a todos. Segundo Galvão Bueno, o Fluminense poderia, inclusive, ter chegado na final se não fosse a arbitragem.

O tema surgiu no programa "Galvão e Amigos", na Band, nesta segunda-feira (14). Por incrível que pareça, o assunto era Memphis Depay no Corinthians. A coisa mudou de figura depois que Casagrande disse que o craque holandês não tinha espaço na Europa.

A partir disso, Galvão Bueno questionou que se ele não tivesse espaço na Europa, também não teria no Brasil, já que o Mundial mostrou que a diferença não é lá tão grande.

- Esse Mundial não mostrou que não há essa diferença, esse abismo? Todo mundo achou que os clubes brasileiros seriam goleados pelos grandes times europeus, e foi o Fluminense para a semifinal, o Chelsea que foi campeão levou de três do Flamengo, o Botafogo ganhou do PSG, e o Palmeiras quase chegou na semifinal - começou Galvão Bueno

- E se o juiz não fosse um frouxo, e desse o pênalti a favor do Fluminense, que foi pênalti claro, terminava o primeiro tempo 1 a 1 - completou o narrador e apresentador

PC Oliveira bate o martelo sobre pênalti anulado em Fluminense x Chelsea pelo Mundial

O primeiro tempo do confronto que eliminou o Fluminense no Mundial foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 36 minutos, a equipe brasileira teve um pênalti anulado pelo auxílio do VAR, a decisão foi aprovado pelo ex-árbitro Paulo César de Oliveira.

Durante a transmissão da partida no Mundial, pela emissora Globo, o especialista de arbitragem concordou com a decisão do árbitro François Letexier, da França. A opinião de PC Oliveira foi compartilhada através do narrador Luis Roberto, que comanda as emoções do confronto.

- Ele está tirando o pênalti, exatamente a interpretação que eu recebi do Paulo César de Oliveira, como movimento natural. Movimento natural dos árbitros aqui e do nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira - disse Luis Roberto.

Pênalti anulado

A penalidade foi marcada aos 34 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o lateral Renê cobrou uma falta na entrada da área do time inglês com um cruzamento. Durante a trajetória, a bola acabou batendo no braço do zagueiro Chalobah.

Em campo, o árbitro François Letexier, um dos melhores do Mundial, marcou o pênalti, mas com uma certa hesitação. Não demorou muito para o VAR entrar em ação e chamá-lo para rever o lance. A decisão foi revertida em menos de três minutos, frustando a equipe tricolor.

Sem a penalidade marcada, o Chelsea saiu na frente do placar durante o primeiro tempo. João Pedro, joia das categorias do base do Fluminense, foi o responsável por abrir o placar para o clube inglês. O gol aconteceu aos 17 minutos, quando o atacante acertou um chute preciso de fora da área, que parou no fundo das redes do goleiro Fábio.