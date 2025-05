O Monterrey tem um novo técnico. Anunciado nesta semana, Domènec Torrent, ex-treinador do Flamengo, foi apresentado na segunda-feira (27) pelo clube mexicano que disputará o Mundial de Clubes. O espanhol citou o Rubro-Negro em uma das respostas na coletiva de apresentação ao ser perguntado se o Monterrey seria o maior desafio da sua carreira como treinador.

Domènec Torrent é apresentado no Monterrey, do México (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

— Não. Desafiantes, em toda a carreira que tenho como treinador, principalmente, não. Basta você olhar por onde passamos. Sabemos a que viemos, mas o Flamengo é um clube muito grande. Barcelona, Manchester City, não. Precisamos dar uma volta pelo mundo, sabendo que, além do futebol mexicano, que é muito bom, há outras coisas. Esse é um desafio muito importante, desafiador, empolgante. É por isso que estamos aqui, cientes da dificuldade. Mas não, sinto muito, esse não é o desafio mais importante de nossas vida — afirmou Domènec Torrent.

Apesar de citar o Manchester City e o Atlético de Madrid, que disputam o Mundial de Clubes, Domènec foi apenas auxiliar nas duas equipes da Europa. No Flamengo teve seu segundo trabalho como treinador da equipe profissional.

Depois da curta passagem, que teve 24 jogos pelo Rubro-Negro, Domènec Torrent treinou o Galatasaray, da Turquia, e o Atletico San Luis, do México. Agora, fará sua estreia pelo Monterrey no Mundial de Clubes, que está no grupo E do torneio e enfrentará a Inter de Milão, finalista da Liga dos Campeões, na estreia do torneio da Fifa.



O ex-treinador do Flamengo assinou um contrato de seis anos com o Monterrey e terá um pouco mais de duas semanas para preparar seu novo clube para a estreia no Mundial, que acontece no dia 17 de junho. No elenco, o espanhol tem seu compatriota Sérgio Ramos como grande estrela do plantel. O zagueiro foi questionado sobre a contratação de Domènec para comandar o time e respondeu que "não conhece" seu trabalho.

Jogos do Monterrey no Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça,-feira às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Urawa Red Diamonds (JAP) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl