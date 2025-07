Cole Palmer, craque do Chelsea no Mundial de Clubes, ganhou uma grande homenagem em uma terra que corre no seu sangue. Em viagem para São Cristóvão e Névis, país de origem de seu avô, o meio-campista foi recebido com festa por crianças da ilha.

Terrance Drew, primeiro-ministro do local, presenteou Palmer com uma camisa da modesta seleção, e tirou fotos com o astro. O tratamento especial dado ao central acontece dias depois da final intercontinental, na qual os Blues superaram o PSG por 3 a 0, com dois gols e uma assistência do camisa 10.

- Estou muito feliz que Cole Palmer teve a oportunidade de retornar às suas raízes! Seu avô, um orgulhoso cidadão de Kittington, nasceu e foi criado aqui antes de migrar para a Inglaterra. Ver seu neto brilhar agora no cenário mundial é um poderoso reflexo da força, do espírito e do potencial do nosso povo, mesmo gerações depois. Cole pode estar nas manchetes do mundo todo, mas aqui em St. Kitts, nós o vemos como um dos nossos, um filho da terra - declarou o mandatário.

Cole e seus pais nasceram na Inglaterra; o jogador, mais precisamente, em Manchester, onde fez a base no City antes de transferir-se para o Chelsea. Porém, seu avô, Sterry, nasceu em São Cristóvão e Névis e só migrou aos seis anos, em 1960.

A conexão do jogador com a ilha também pode ser vista em suas vestimentas. Nas chuteiras, Palmer costuma bordar as bandeiras da Inglaterra e do país de origem de seu avô, uma do lado da outra, como forma de manter as raízes perto.

🔢 Números de Cole Palmer, destaque do Chelsea no Mundial de Clubes

⚽ 6 jogos

⌛ 556 minutos em campo

🥅 3 gols marcados

📤 2 assistências

✅ 5 vitórias

❌ 1 derrota

