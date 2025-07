O Manchester City anunciou a renovação de seu contrato com a Puma em um acordo histórico de pelo menos £1 bilhão (aproximadamente R$7,5 bilhões) até 2035. O valor representa o maior já assinado por um clube da Premier League em termos anuais, sendo £100 milhões (R$750 milhões) por temporada.

O contrato anterior do Manchester City com a Puma tinha o valor significativamente menor de £65 milhões por temporada, o que representa R$488 milhões.

— Ampliamos nossa parceria com a Puma, iniciada em 2019. Essa colaboração gerou inovação revolucionária, momentos culturais e sucesso comercial, tanto dentro quanto fora de campo. Esta é uma parceria construída com base em valor compartilhado — divulgou o Manchester City.

O contrato válido por dez anos é o primeiro que bate a casa do bilhão de libras no futebol inglês. Em julho de 2023, o Manchester United fechou um contrato com a Adidas - também por 10 anos - no valor de £900 milhões. Já neste ano, o Liverpool fechou também com a distribuidora de material esportivo alemã por £60 milhões por temporada.

O Manchester City ressaltou que a parceria com a Puma resultou em recordes de vendas para o clube, com a criação de uniformes marcantes e de grande sucesso de vendas, além da introdução de "inovações líderes do setor em termos de produtos e campanhas de marketing nas últimas temporadas".

Manchester City e a Puma

O Manchester City foi campeão da Champions com a camisa da Puma (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Desde o início da parceria com a Puma, em 2019, o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, ergueu quatro troféus da Premier League e entrou para a história como o segundo clube inglês a conquistar a tríplice coroa, vencendo o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Champions League na mesma temporada.

