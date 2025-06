River Plate quer Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes, diz jornal

De acordo com o "Diário Olé", da Argentina, o River Plate tenta a contratação de Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes. Apesar de ser um negócio difícil, como o próprio jogador afirmou neste sábado (7) em entrevista coletiva, Marcelo Gallardo tentou convencer o craque português de se juntar aos Millonarios.

Mais cedo neste sábado (7), Cristiano Ronaldo afirmou que recebeu uma proposta de um clube argentino para disputar o Mundial de Clubes.

— Recebi convites da Argentina para jogar o Mundial de Clubes. Nunca se sabe o que pode acontecer. Mesmo assim, já tenho 40 anos, vejo isso como algo muito difícil. Não sou argentino, mas tenho muita vontade de ir ao país. Tenho muito carinho pela Argentina e pelo Messi — afirmou Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa.

Segundo o jornal argentino, este clube seria o River Plate. O River está no grupo E do mundial, e estreia no dia 17 deste mês, em partida contra o Urawa Reds, do Japão. A equipe ainda enfrenta o Monterrey, do México, e a Inter de Milão, finalista da Champions League nesta temporada.

A outra equipe argentina que está no Mundial é o Boca Juniors, que enfrenta Benfica, Bayern de Munique e Auckland City no grupo C da competição. A janela de contratações aberta exclusivamente para o Mundial fecha na próxima terça-feira (10).

Gallardo fala sobre reforços para o Mundial - CR7 é especulado

Na coletiva pós-jogo da Libertadores contra o Universitário, quando o River empatou em 1 x 1, Marcelo Gallardo disse que acha difícil chegar alguém antes do Mundial por conta do pouco tempo restante para o início da competição, mas que o River estaria atento ao mercado. O técnico também descartou a possibilidade de alguém chegar apenas para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Marcello Gallardo avaliou possíveis reforços para o Mundial - Cristiano Ronaldo é um deles (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

— Não está na minha cabeça que venham reforços só para o Mundial de Clubes e depois vão embora... Temos esse elenco, uma janela de tempo curta se abre, e é difícil. Precisamos consolidar o que temos e ver o que podemos estar perdendo e quais oportunidades temos — disse.

