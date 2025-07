Mundial de Clubes: veja quantas vagas o Brasil pode ter em 2029?

Com o término do Mundial de Clubes em inédito formato, os torcedores já demonstram expectativa para a próxima edição, prevista para 2029. O torneio, que ainda não tem sede definida, agradou especialmente ao público brasileiro, em virtude das boas campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. No entanto, o sistema de classificação adotado pela Fifa gerou dúvidas entre os fãs de futebol, principalmente em relação aos critérios utilizados para selecionar alguns dos 32 participantes.

Como foram definidos os classificados? 🧐

Para compor os clubes participantes, a Fifa utilizou dois critérios principais:

Conquista de títulos continentais recentes, com recorte do último quadriênio

Posição em ranking técnico elaborado pelas confederações

Com base nesses critérios, foram definidos:

16 clubes classificados por serem campeões de torneios continentais entre 2021 e 2024

classificados por serem campeões de torneios continentais entre 2021 e 2024 15 clubes selecionados via ranking técnico

selecionados via ranking técnico 1 clube convidado: o Inter Miami, vencedor da Supporter's Shield e representante do país-sede

América do Sul e o ranking da Conmebol 🌎

No caso da Conmebol, seis vagas foram disponibilizadas. Quatro delas foram ocupadas por clubes brasileiros, campeões da Libertadores entre 2021 e 2024. Como o regulamento impede que um mesmo país ocupe mais de quatro vagas, as duas restantes foram destinadas aos mais bem posicionados no ranking sul-americano que não fossem brasileiros.

Critérios para o ranking 📜

A Fifa adotou uma metodologia baseada no desempenho dos clubes nas últimas quatro edições da Libertadores (2021 a 2024), considerando:

3 pontos por vitória

1 ponto por empate

3 pontos por classificação para a fase seguinte

Assim, foram selecionados os argentinos River Plate e Boca Juniors como representantes via ranking. Os Millonarios, que participaram de todas as edições no período, ficou com 103 pontos, ocupando a quarta posição no ranking. Os Xeneizes, por sua vez, somaram 71 pontos, garantindo a sexta colocação.

O Atlético-MG, terceiro colocado no ranking com 122 pontos, ficou fora por conta da limitação de vagas para clubes brasileiros. O Galo, vice-campeão da Libertadores em 2024, não pôde se classificar via ranking devido ao preenchimento do limite com os quatro campeões nacionais.

Atlético-MG em ação na Libertadores de 2024(Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Critérios de desempate no ranking da Fifa 📝

Em caso de igualdade de pontuação, a Fifa definiu os seguintes critérios para desempate em ordem:

Melhor resultado único no período de qualificação Melhor desempenho mais recente Maior saldo de gols Mais gols marcados

Domínio brasileiro no ranking sul-americano 🟢🟡

[Ranking da Conmebol (2021–2024), segundo critérios da Fifa]

Palmeiras (classificado como campeão da Libertadores 2021)

Flamengo (classificado como campeão da Libertadores 2022)

Atlético-MG (fora por limite de brasileiros)

River Plate (classificado via ranking)

Fluminense (classificado como campeão da Libertadores 2023)

Boca Juniors (classificado via ranking)

🚨 Observação: O Botafogo não aparecia entre os seis primeiros colocados no ranking, mas garantiu vaga por conquistar a Libertadores em 2024.

A expectativa agora se volta para a edição de 2029, que manterá o mesmo formato com 32 equipes. Caso quatro clubes brasileiros diferentes voltem a vencer a Libertadores entre 2025 e 2028, o cenário se repetirá: o Brasil terá vagas apenas pelos títulos, sem representantes via ranking.

Classificados e local do Mundial de 2029 🏟️

A próxima edição do Mundial será daqui a quatro anos, sempre ano anterior à Copa do Mundo de seleções. São quatro times classificados: Al-Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México), PSG (França) e Pyramids (Egito). A Fifa ainda não anunciou se o Chelsea estará na próxima edição por ser o campeão da edição inaugural.

Chelsea: o primeiro campeão do Mundial de Clubes da nova era da Fifa (Foto: Paul Ellis/AFP)

O local do Mundial de Clubes de 2029 ainda não está definido. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, manifestou vontade em sediar a competição no ano de 2029 — o que pode possibilitar uma vaga adicional para país-sede aos times brasileiros.

Principal concorrente do Brasil, a Espanha realizou o mesmo processo de interesse. O país ibérico será uma das seis sedes da Copa do Mundo de 2030, ao lado de: Portugal, Marrocos; Argentina, Uruguai e Paraguai.

