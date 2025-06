Mastantuono vai para o Real Madrid, mas River tem condição especial

A novela do futuro de Franco Mastantuono parece ter chegado ao fim. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Real Madrid acertou com o jogador argentino. O Riverplate, porém, só quer liberar o atleta em agosto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda de acordo com Romano, o Real pagará a taxa rescisória de 45 milhões de euros (R$ 288 milhões) do atleta, e o vínculo no contrato será de seis anos.

continua após a publicidade

A estreia do craque, entretanto, deve ter que esperar o fim do Mundial de Clubes. O River Plate quer contar com o craque na competição e só irá liberar o meia em agosto.

➡️Xabi Alonso pode ter desafios para escalar Real Madrid no Mundial

A ida do jovem já foi supostamente confirmada, mas as decisões finais, como a data de ida, serão tomadas na próxima semana.

O PSG também se interessou pela contratação de Mastantuono, mas nunca demonstrou interesse em pagar a multa rescisória.

Quem é Franco Mastantuono?

Franco Mastantuono pela Argentina contra o Chile. (Foto: Reprodução/Argentina)

Mastantuono tem apenas 17 anos e não só é considerado como uma das grandes joias do River Plate, como também já é protagonista na equipe argentina. Ainda nesta temporada, o meia foi o responsável pela vitória dos Millonarios no tradicional clássico contra o Boca Juniors, marcando belo gol de falta. Ele chegou a ser comparado com Lionel Messi.

continua após a publicidade

Com a cláusula de 45 milhões de euros para sair do River Plate, Mastantuono tem a mais alta na história do clube. Seu contrato é válido até 2026 e ele completa 18 anos em agosto, se tornando assim, apto a migrar para qualquer outro time fora do seu próprio país.