O Urawa Reds realizou sua última partida antes do Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho. No último confronto oficial antes do torneio da Fifa, o Urawa derrotou o Yokohama Marinos de virada, por 2 a 1.

continua após a publicidade

Além da vitória, a festa da torcida no Saitama Stadium, que tem capacidade para 63.700 pessoas, chamou a atenção pelos materiais confeccionados pelos torcedores, que fizeram um belo espetáculo dentro e fora do estádio.

Simulador do Mundial é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

O Urawa Reds se despediu do Campeonato Japonês ocupando a terceira posição da competição, com 34 pontos conquistados em 21 partidas. Agora, o clube do Japão volta a disputar uma partida oficial no dia 17 de junho, quando estreia no Mundial contra o River Plate.

continua após a publicidade

Jogos do Mundial transmitidos no cinema

Mosaico da torcida do Urawa Reds pede título do Mundial (Foto: Reprodução / X)

O Mundial de Clubes vai atrair a atenção de boa parte do mundo, já que reúne equipes de 20 países. Com o grande apelo do evento, o torneio pode ser considerado uma obra de arte. Apostando nisso, o Urawa Reds vai transmitir os jogos do time na Copa do Mundo de Clubes da Fifa em cinemas do japão.

O anúncio do clube japonês foi feito na tarde desta segunda-feira. O Urawa Reds informou que os jogos da fase de grupos serão transmitidos em cinemas; das cidades de Saitama e da cidade de Tóquio. Os dois primeiros jogos serão transmitidos em três locais diferentes. O último, terá transmissão simultânea em nove cinemas.

continua após a publicidade

➡️ Matheus Sávio vive boa fase no Japão pelo Urawa Reds e projeta Mundial de Clubes

Por conta do fuso-horário local, as duas primeiras partidas da fase de grupos serão exibidas em apenas três cinemas. Os jogos contra o River Plate e Inter de Milão se iniciam às 4h do horário de Tóquio. O confronto com o Monterrey acontece às 10h do horário local, o que permite que uma maior quantidade de ingressos seja comercializada.

Torcida do Urawa Reds faz mosaico com avião antes de viagem para o Mundial (Foto: Reprodução / X)

Para assistir aos jogos nos cinemas, os torcedores precisam comprar ingressos que custam 4000 ienes, cerca de R$ 160 na cotação atual. A torcida do Urawa Reds é uma das maiores e mais fanáticas torcidas de times de futebol do Japão e costuma encher o estádio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogos do Urawa Reds na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles