O Pachuca, do México, quer chegar forte no Mundial de Clubes 2025 e busca um nome de peso para reforçar seu elenco. Segundo informações do jornalista argentino César Merlo, o clube mexicano enviou uma proposta ao Colo-Colo para contratar Arturo Vidal, jogador chileno com passagens por grandes clubes da Europa e também pelo Flamengo.

Vidal no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A ideia do Pachuca é contar com o jogador por empréstimo de um mês, apenas para a disputa do Mundial. O atleta de 38 anos retornou ao futebol chileno no início de 2024 e vem sendo destaque na equipe, após anos atuando em alto nível por Juventus, Bayern, Barcelona e Inter de Milão.

A proposta já está na mesa do clube chileno, que analisa a possibilidade de liberar o jogador para a disputa do torneio. O reforço seria estratégico, pensando na experiência e na liderança dentro de campo.

O Pachuca estreia no Mundial no dia 18 de junho, contra o RB Salzburg, da Áustria. A equipe mexicana quer ir além no novo formato do torneio da FIFA, que será disputado por 32 clubes e promete ser o mais competitivo da história.

Elenco do Pachuca tem nomes conhecidos no Brasil

Além de buscar reforços, o Pachuca já conta com jogadores conhecidos da torcida brasileira. Um deles é o atacante John Kennedy, ex-Fluminense, autor do gol do título da Libertadores de 2023. Outro nome é o meia-atacante Kenedy, também revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Flamengo, além de clubes da Europa.

A presença desses atletas reforça o vínculo do clube mexicano com o futebol brasileiro e dá um tempero especial para o Mundial.

Números de Vidal no Flamengo

Durante sua passagem pelo Flamengo, o jogador chileno disputou 51 partidas, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Apesar de não ter sido titular absoluto, sua experiência foi importante determinados momentos, como no título da Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil do mesmo ano.