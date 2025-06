Fifa anuncia atrações musicais da final do Mundial de Clubes

Na tarde desta segunda-feira (9), a Fifa e a Global Citizen anunciaram que J Balvin, Doja Cat e Tems serão as atrações do primeiro Show do Intervalo da final do Mundial de Clubes. A partida será realizada no dia 13 de julho, no MetLife Stadium em Nova York, nos Estados Unidos. O show será transmitido ao vivo e gratuitamente para todo o mundo.

- Vamos reunir o mundo em um momento lindo para celebrar o futebol, sentir a união que a música traz e melhorar a vida de milhões de crianças por meio do Fundo FIFA Global Citizen para a Educação. Mal posso esperar, vejo vocês na final do Mundial de Clubes - disse Tems

Gianni Infantino, presidente da Fifa, comemorou o acerto com os artistas para agitar a grande e primeira final do Mundial de Clubes. Na opinião do mandatário, o 'show será inesquecível' por diversos fatores.

- Juntos, vamos fazer história em uma ocasião especial, em que o futebol e a música unem o mundo. A Fifa e a Global Citizen estão se unindo para apoiar uma grande causa: dar a cada criança a chance de aprender, jogar e sonhar. E mais do que isso, com cada ingresso vendido, estamos investindo no futuro delas por meio do Fundo Fifa Global Citizen para a Educação. Este show será inesquecível, não apenas pelo espetáculo em uma noite histórica, mas também pelo impacto duradouro que terá - celebrou o presidente da entidade.

Realizada nos Estados Unidos entre sábado, 14 de junho, e domingo, 13 de julho de 2025, o Mundial de Clubes reunirá os 32 melhores clubes do mundo, incluindo quatro times brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Onde assistir ao Mundial de Clubes?

A Fifa firmou acordos com empresas como Globo, SporTV, DAZN e CazéTV, permitindo que os torcedores escolham onde e como acompanhar seus clubes favoritos. A variedade de opções inclui transmissões na TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais, muitas delas gratuitas.

O SporTV e a CazéTV terão um papel central na transmissão, exibindo todos os 63 jogos do torneio ao vivo, com cobertura completa. Além disso, os jogos dos clubes brasileiros terão presença garantida também na TV aberta.

