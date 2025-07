A transmissão do Mundial de Clubes da FIFA 2025 rendeu à Globo um alcance de 131,3 milhões de pessoas, somando os 40 jogos exibidos na TV Globo e os 63 transmitidos pelo sportv. Segundo dados divulgados pela emissora, o número representa uma diferença de 101,3 milhões a mais em comparação ao principal concorrente no streaming, com destaque nos públicos feminino (+435%) e jovem de 18 a 34 anos (+216%). Em dias com jogos, a cobertura da Globo teve um alcance médio diário 10 vezes maior que o do concorrente.

Na TV aberta, a emissora registrou suas maiores audiências diárias e semanais em 10 meses, e a melhor marca mensal em um ano e três meses (média de 14 pontos no horário das 7h às 24h). A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, no dia 29 de junho, rendeu a maior audiência da competição no Painel Nacional de Televisão (26 pontos) e no Rio de Janeiro (38 pontos). Em São Paulo, o pico foi com o duelo entre Palmeiras e Chelsea, em 4 de julho, que marcou 27 pontos.

O sportv também teve crescimento. Durante todo o Mundial, foi o canal mais assistido da TV por assinatura, com audiência 272% superior à do segundo colocado. O canal teve média de 90% de share entre os esportivos durante os jogos e aumentou sua audiência média em 20% no período. O público jovem (18 a 34 anos) representou 32% do crescimento de novos espectadores. Na decisão entre Chelsea e Paris Saint-Germain, o sportv liderou a Pay TV com 501% de vantagem sobre o segundo lugar.

No digital, o Globoplay registrou aumento de 166% no alcance dos simulcasts durante o torneio, com o sinal da TV Globo na plataforma atingindo 26% acima da média de 2025, e o sportv ao vivo, 31% acima.

No ge, foram mais de 651 milhões de visualizações durante a competição. A cobertura elevou em 10% a média de alcance do portal no comparativo com os meses anteriores. Os dois vídeos mais vistos do ano no site estão relacionados à Mundial de Clubes, e as seis maiores lives de 2025 foram transmissões de jogos do torneio.