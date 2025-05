O atacante Di María confirmou que deixará o Benfica após o fim da temporada. A notícia foi publicada pelo próprio jogador em suas redes sociais horas depois de o clube perder o título do Campeonato Português, que foi conquistado pelo Sporting, neste sábado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não foi o resultado final que queríamos no campeonato. Trabalhamos muito para alcançar o objetivo. Dói muito terminar assim depois de um ano tão longo. Foi meu último jogo do campeonato com esta camisa e estou orgulhoso de ter conseguido vesti-la novamente. Falta uma final no domingo e vamos com toda a vontade e alegria para conquistá-la. Juntos como sempre. Obrigado pelo apoio benfiquistas.

continua após a publicidade

Di María após empate do Benfica com o Braga, que deu o título do Campeonato Português ao Sporting (Foto: Carlos Costa/AFP)

Pelo Benfica, Di María soma 212 jogos, 47 gols e 47 assistências divididos em duas passagens. É o segundo clube que o argentino soma mais partidas. Além disso, o campeão do mundo acumula títulos junto à equipe: Taça da Liga (2008/2009, 2009/2010 e 2024/2025), o Campeonato Português (2009/2010) e a Supertaça Cândido de Oliveira (2023).

No dia 25 de maio, Di María tem a chance de ampliar sua coleção de títulos pelo Benfica. A equipe tem mais uma decisão em jogo: a final da Taça de Portugal, que será contra o Sporting. A partida acontece às 13h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

E o Mundial de Clubes?

O contrato de Di María com o Benfica vai até o dia 30 de junho. No entanto, a imprensa estrangeira acredita que ele possa estender o vínculo na janela especial voltada para o Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho.

O clube está na mesma chave que Bayern de Munique, Boca Juniors e Auclaknd City e sonha com uma classificação ao mata-mata do torneio. Caso opte por permanecer, o argentino será o grande nome do Benfica, que tem Bruno Lage, ex-Botafogo, no comando, para as disputas da Copa do Mundo de Clubes.

Veja imagens da despedida de Di María do Benfica

Para acompanhar as notícias de Futebol Internacional, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.