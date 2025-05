Cerca de 15 mil torcedores de Boca Juniors e River Plate estão proibidos de viajar para o Mundial de Clubes, que começa a ser disputado no dia 14 de junho nos Estados Unidos. A medida foi tomada pelo próprio governo da Argentina.

A ministra da segurança de Javier Milei, Patricia Bullrich, anunciou na segunda-feira (13) que o seu ministério tomou a decisão por questões de segurança. Uma lista com os nomes de torcedores que possuem visto para entrar nos Estados Unidos foram enviados para o governo de Donald Trump.

Segundo Patricia Bullrich, a decisão foi tomada para evitar que torcedores com antecedentes de atos violentos estejam presentes nos Estados Unidos. Os documentos foram entregues para Abigail Dressel, chefe adjunta da missão da Embaixada dos EUA em Buenos Aires.

Torcedores do River Plate foram proibidos de viajar para o Mundial (Foto: Rpeorudção / X)

— Ninguém com histórico de violência ou extorsão acessará o Mundial de Clubes. É uma maneira de fortalecer a segurança internacional mediante cooperação — disse a ministra.

Com a medida, Boca Juniors e River Plate devem ter uma diminuição significativa no número de torcedores em suas partidas no Mundial de Clubes. O público com proibição de acesso aos jogos frequentam as arquibancadas na Argentina com uma frequência elevada e provavelmente viajariam para a competição nos EUA.

Uma medida semelhante foi tomada em relação a torcedores de Chelsea e Manchester City em abril. 150 pessoas foram impedidas pelo Ministério do Interior da Grã-Bretanha por má conduta em jogos de futebol.

Grupos de Boca Juniors e River Plate no Mundial de Clubes

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)