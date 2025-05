O Bayern de Munique foi um dos primeiros clubes a anunciar um novo reforço para o Mundial de Clubes. O zagueiro Jonathan Tah, que defendeu o Bayer Leverkusen, realizou exames médicos, assinou seu novo contrato e está pronto para fazer a estreia pela nova equipe no torneio.

Jonathan Tah com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

O jogador anunciou que deixaria o Bayer Leverkusen ao fim da temporada 2024/25. O destino escolhido pelo zagueiro foi o Bayern de Munique e a transferência aconteceu sem custos para o clube bávaro. Com 29 anos, Jonathan Tah está avaliado em 30 milhões de euros, um valor que se aproxima dos 200 milhões de reais.

Pelo Leverkusen, Jonathan Tah disputou 402 jogos oficiais e é o sexto atleta com mais partidas no clube. O zagueiro marcou 18 gols e conquistou os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha em sua passagem, que começou em 2015. Na temporada 2024/25, foi o jogador que mais disputou jogos no seu antigo clube.

Jonathan Tah assinou com o Bayern de Munique até 2029 (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

— Estou muito feliz por estar no Bayern. Quero assumir a responsabilidade aqui e trabalhar duro todos os dias para podermos ter sucesso como time e conquistarmos muitos títulos juntos — disse, na apresentação.

O zagueiro preenche uma lacuna na defesa do Bayern de Munique e fará sua estreia no Mundial de Clubes. Com a boa fase, o alemão deve assumir a titularidade na equipe de Vincent Kompany já no início do torneio.

Jogos do Bayern de Munique na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Bayern de Munique x Auckland City (AUS)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 15 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Benfica (POR) x Bayern de Munique

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank Of America Stadium