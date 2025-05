Após garantir o título da Bundesliga no último fim de semana, o Bayern de Munique recebeu mais uma boa notícia: O meia Jamal Musiala deu início ao processo de retorno aos gramados e voltou a treinar no centro de treinamentos do clube, em Munique. O atleta deve estar à disposição para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

O jogador de 22 anos realizou uma sessão leve de corrida de aproximadamente 20 minutos, marcando o primeiro passo prático em sua recuperação após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, confirmada como uma ruptura muscular, no dia 4 de abril, durante partida contra o Augsburg.

Desde então, Musiala vinha em tratamento e fora das partidas decisivas da temporada bávara. Sua ausência foi sentida, já que o meia é um dos destaques da equipe na temporada 2024/25, com 40 jogos disputados, 18 gols marcados e quatro assistências.

Retorno visado para a Nations League e o Mundial de Clubes

A expectativa da comissão técnica do Bayern e da seleção alemã é de que Musiala esteja plenamente recuperado em até quatro semanas, a tempo de participar da semifinal da Liga das Nações, e assim ganhar ritmo de jogo antes do Mundial de Clubes, que acontece em junho, nos Estados Unidos.

O retorno do camisa 42 é visto como estratégico tanto para os planos da Alemanha quanto para os do Bayern, que mira o título inédito na nova edição ampliada do Mundial de Clubes da FIFA, com 32 equipes participantes.

Com a retomada gradual das atividades físicas, Musiala entra na fase final de sua recuperação. Se não houver intercorrências, a joia alemã poderá estar 100% disponível para reforçar o time bávaro na busca por mais um título internacional.